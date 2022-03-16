Можно ожидать, что ФРС сегодня повысит ставку на 25 б. п. — хотя до действий России на Украине и последовавших за этим санкций со стороны крупнейших западных стран на рынке были ожидания и более решительного шага ФРС с повышением ставки на 50 б. п.

Сейчас ФРС оказывается перед более сложным выбором: на одной чаше весов — усиление инфляционного давления (инфляция в США в феврале достигла 7,9% в годовом выражении, и это еще не учитывает новый виток роста мировых цен на сырье); на другой чаше — "вторичные эффекты" негативного влияния конфликта России и Украины, санкций и контрмер на финансовые рынки и экономический рост.

До конца года рынок ждет теперь от ФРС 6-7 повышений процентной ставки (до 1,75-2%), также на предстоящем заседании ожидаются детали плана по сокращению баланса ФРС, который с начала пандемии увеличился с 4,2 до 8,9 трлн долл. Эти меры должны привести к сокращению избыточной ликвидности, возникшей в результате ультрамягкой монетарной политики ФРС в ответ на экономический кризис, вызванный пандемией. В преддверии заседания ФРС доходность 10-летней UST взлетела до 2,15%, что в последний раз наблюдалось в середине 2019 г.