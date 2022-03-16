Торги на валютном рынке Московской биржи вновь начались с укрепления курса российской валюты. Утром в среду пара доллар-рубль уверенно ушла под отметку 110, которая тестировалась на прочность в последние два дня.

Введенные Банком России меры поддержки рубля продолжают усиливать действие. Похоже, что российские экспортеры и потребители их продукции потихоньку научились работать в условиях финансовых санкций, и объем притока валютной выручки в страну увеличивается.

Большую поддержку рублю оказывают и ожидания заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Так, из Киева все чаще и чаще звучат сообщения, что позиции сторон на переговорах стремятся к компромиссу.

При этом вводимые Западом новые санкции практически не оказывают на рубль никакого влияния — по сравнению с "замораживанием", а может быть уже можно говорить и об отъеме значительной части российских валютных резервов, остальные меры имеют второстепенный характер.

На укрепление рубля стали играть и валютные спекулянты. Так, на рынке Форекс рубль стоит дороже, чем на спотовом рынке Московской биржи, хотя еще совсем недавно спрэд составлял 15-17% не в пользу Москвы. Не исключено, что в пятницу Банк России еще поддержит рубль повышением ставки на несколько процентных пунктов. Это повысит привлекательность рублевых депозитов и увеличит объем продажи валюты населением. Таким образом, в ближайшие дни, быть может даже до конца недели, можно ждать ухода пары доллар-рубль в район 100, где на какое-то время стоит ждать стабилизации курса.

Мировые инвесторы ждут решения ФРС США по ставке. Нет никаких сомнений, что регулятор завтра повысит ее на 0,25 п.п., но более важна будет риторика главы ФРС Джерома Пауэлла. Если он скажет о дальнейшем активном ужесточении денежно-кредитной политики, фондовые площадки рискуют уйти в серьезную коррекцию.

Стоит отметить, что европейские фондовые индексы торгуются значительно хуже американских. Возможно, инвесторы начали учитывать неизбежность опережающего падения европейской экономики и роста инфляции в ЕС в связи с введенными антироссийскими санкциями, которые уже отрикошетили по Старому Свету.

Нефть пытается удержаться выше 100 долларов за баррель, но попытки пробить этот уровень вниз будут продолжаться. При появлении реальных позитивных подвижек в переговорах Россия-Украина и "ястребиной" риторики Пауэлла, нефть вполне может уйти в район 90-95 долларов за баррель.