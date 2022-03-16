Ключевые фондовые индексы США (S&P, Dow Jones, Nasdaq) во вторник закрылись в положительной зоне (+2.1%, +1.8% и +2.9% соответственно). Положительную динамику показали секторы технологий, потребительских услуг и потребительских товаров.

В среду начинается двухдневное заседание комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Также будет опубликована статистика по розничным продажам в США и индексу деловой активности на рынке жилья.

В Китае во вторник были опубликованы данные по розничным продажам в январе, которые составили 6.7% (прогноз составлял 3.0%), а уровень безработицы в январе составил 5.5% (прогноз составлял 5.1%).

Новости компаний

BMW показала удовлетворительные результаты за 4 квартал прошлого года, но отложила публикацию полной отчётности и прогнозов на 2022 год до 16 марта. EBIT маржа автодивизиона в отчетном периоде составила 7,7% — на уровне прошлого года (EBIT €1,9 млрд) при продажах в шт. на 12% ниже, чем за аналогичный период 2020 года на фоне дефицита чипов. Финансовый дивизион показал высокую квартальную прибыль €0,7 млрд из-за минимальных резервов и роста процентного дохода. Компания объявила дивиденды €5,8 на акцию (31% от прибыли, дивидендная доходность 7%), а также обратный выкуп на 10% от капитала в течение 5 лет. Прогнозы на 2022, в том числе с учетом ситуации на Украине, будут даны 16 марта. Также в феврале BMW объявила об увеличении доли в Китайском СП до 75% с 50% и полной его консолидации.

Из-за конфликта на Украине Европейское подразделение BMW испытывает проблемы с поставкой проводки от компании Leoni в следствие пробок на польской границе. Все европейские мощности BMW (50% от общих) были остановлены на неделю из-за использования технологии Just-In-Time, но затем частично запущены. Leoni планирует нарастить выпуск на других своих заводах вне России и Украины, а по словам аналитиков на это может уйти несколько месяцев.

Мы оцениваем это нейтрально, так как удовлетворительные результаты могут быть омрачены плохим прогнозом. Аналогичные проблемы может испытывать и VW, но, вероятно, в меньшем объёме — 3-5% от производства и только электромобили. Пока влияние украинского конфликта видится ограниченным, оценка будет обновлена после публикации полной отчётности за 2021 и прогнозов на 2022.

Мы обновляем оценку трех основных компаний на рынке процессинга платежей — Global Payments, Fidelity Information Services и Fiserv. Считаем данный подсектор одним из самых перспективных в условиях растущих ставок по следующим причинам:

• высокая маржинальность (37-42%, выше в платежном секторе только у Networks — Visa и MasterCard), стабильный высокий денежный поток (FCF margin около 30%). Данные критерии — определяющие в условиях растущих ставок.

• низкая оценка относительно уровней до пандемии (мультипликаторы ниже средних значений на 20-40%), при этом бизнес выглядит более привлекательным (рост выручки +6-8% в ближайшие годы, против 0-4% до пандемии).

• бизнес всех игроков данного сегмента выглядит лучше, чем до пандемии, благодаря интеграции в растущие сегменты после масштабных M&A сделок в 2018-2019гг. (GPN поглотил TSYS, Fiserv — First Data, Fidelity — WorldPay).

Это позволило компаниям занять долю в растущем сегменте эквайринга. Данный сегмент в среднем растет в 2 раза быстрее традиционного бизнеса процессоров: +9-12% против 4-5%. Долговая нагрузка осталась умеренной, чистый долг/EBITDA в пределах 3х.