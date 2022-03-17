ФРС впервые с 2018 года повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, теперь диапазон ставки составляет 0,25-0,5% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Принятое решение поддержали восемь из девяти голосующих членов FOMC, председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард высказался в пользу подъема ставки сразу на 50 базисных пунктов. Как показал прогнозов руководства Федрезерва, члены FOMC ожидают еще шести повышений ставки в течение 2022 года.

Руководители Центробанка также ожидают "начала сокращения портфеля гособлигаций, долговых обязательств государственных структур и обеспеченных ипотекой долговых бумаг на одном из ближайших заседаний".