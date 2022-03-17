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2022-03-17T12:29:52+03:00
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2022
https://1prime.ru/experts/20220317/836403982.html
Федрезерв начал цикл повышения ставки
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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ФРС впервые с 2018 года повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, теперь диапазон ставки составляет 0,25-0,5% годовых. Решение совпало... ПРАЙМ, 17.03.2022
мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Алексей Ковалев
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ФРС впервые с 2018 года повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, теперь диапазон ставки составляет 0,25-0,5% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.
Принятое решение поддержали восемь из девяти голосующих членов FOMC, председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард высказался в пользу подъема ставки сразу на 50 базисных пунктов. Как показал прогнозов руководства Федрезерва, члены FOMC ожидают еще шести повышений ставки в течение 2022 года.
Руководители Центробанка также ожидают "начала сокращения портфеля гособлигаций, долговых обязательств государственных структур и обеспеченных ипотекой долговых бумаг на одном из ближайших заседаний".