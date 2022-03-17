Открывшись вверх, рубль некоторое время активно повышался, обновляя двухнедельный максимум к доллару, который опускался к 103,6 руб. Затем российская валюта стала проседать в рамках коррекции.

Позитивом выступила новость о том, что Минфин РФ осуществил выплату в долларах купонного дохода по еврооблигациям. Еще вчера Минфин США подтвердил, что России не запрещено обслуживать внешний долг несмотря на блокировку резервов ЦБ и ограничения на валютные операции, введенные в рамках антироссийских санкций. Были опасения, что из-за этого Россия не сможет осуществить выплаты по внешним обязательствам, что приведет к дефолту. Это был бы крайне негативный прецедент.

Мировые рынки поначалу росли, отыгрывая мощный восходящий импульс американских индексов, произошедший после оглашения итогов заседания ФРС. Правда, первой реакцией на них была сильная просадка фондовых индикаторов, поскольку ФРС ухудшила прогноз по росту экономики и повысило уровень ожидаемой инфляции. К тому же после вчерашнего повышения ставки на 0,25 процентного пункта, которое произошло впервые с 2018 г., регулятор выразил готовность сделать это еще 6 раз в 2022 г.

Нефтяные цены с начала дня поступательно растут, отыгрывая значительные потери текущей недели. На этом фоне биржевые площадки стали умеренно сдавать позиции после старта российской сессии. Инвесторы опасаются, что дорогое сырье ускорит инфляцию, заставив центробанки быстрее ужесточать монетарную политику.

Развивающиеся валюты в четверг укреплялись благодаря снижению доллара. Хотя он остался около нового недельного минимума к корзине ключевых валют (индекс доллара), утром в секторе началась коррекция, некоторые представители вышли в минус.