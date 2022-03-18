В четверг стоимость доллара поступательно снижалась (опустилась со 108 руб. до 103 руб.), отыгрывая заметный рост глобального аппетита к риску, связанного с мягким решением ФРС о повышении ключевой ставки на 0,25 п.п. При этом, цены на нефть марки Brent поднялись, вновь приблизившись к отметке 110 долл./барр. Дополнительную поддержку рублю оказало заявление Минфина, о том, что платеж по госдолгу в долларах прошел, что снижает вероятность технического дефолта. Отметим, что объем торгов парой доллар-рубль впервые с начала активных действий Банка России на бирже перевалил за 1 млрд долл., что по нашим оценкам, говорит о том, что экспортеры налаживают ситуацию с платежами, с которыми последние дни наблюдались трудности.

Сегодня будет проходить заседание ЦБ, на котором мы не ожидаем повышения ключевой ставки. Тем не менее, отметим, что возможно мы сможем увидеть какие-то намеки Банка России, о том какая политика будет применяться в текущих экономических условиях. Мы считаем, что у пары доллар-рубль сохраняется потенциал снижения вплоть до отметки 100 руб.