Главным событием дня является заседание ЦБ РФ. Как и ожидалось, ставка осталась на уровне 20%. ЦБ РФ объясняет свое решение необходимостью погасить всплеск ажиотажного спроса, который оказывает крайне негативное влияние на инфляцию. К слову говоря, она составила на 11 марта 12,54%, а за неделю выросла на 2,9%.

Прогноз по замедлению инфляции до 4% отнесён уже на 2024 год, и это вполне возможно. Однако всё будет определяться складывающимися обстоятельствами.

Рубль незначительно укреплялся перед оглашением итогов заседания, но затем начал слабеть. Впрочем, волатильность достаточно низкая, а на внешнем рынке рубль даже крепче, чем на внутреннем.

На внешнем рынке наблюдается снижение аппетитов к риску. Одним из ключевых событий дня станут телефонные переговоры глав США и Китая. Впрочем, официальные органы в лице МИД и Минторга КНР уже заявили, что придерживаются позиции сохранения экономических связей с РФ. Соответственно, есть некоторые опасения, что Вашингтон может усилить давление на Китай.

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снижалась почти на 4 базисных пункта до 2,14%, а по аналогичным германским бондам также почти на 4 базисных пункта до 0,35%. Индекс доллара повышался на 0,4% и торговался около 98,35 п. Основные потери пришлись на евро, который терял около 0,45%.