Банк России объявил о возобновлении торгов ОФЗ на этой неделе. Короткие продажи будут недоступны. Для нерезидентов недружественных стран разрешены только отдельные операции по закрытию ранее заключенных сделок. Для поддержания финансовой стабильности ЦБР будет выступать покупателем ОФЗ в необходимых объемах. Регулятор не объявлял на каких уровнях будет готов покупать гособлигации. В текущей конъюнктуре ориентиром для ценообразования выступает уровень ключевой ставки (20%), а также ставки на рынке МБК и ставки по депозитам. За последние недели ситуация с ликвидностью в банковском секторе улучшилась. Банки сократили задолженность перед ЦБР по стандартным инструментам (под залог ценных бумаг, кредитов, валютным свопам) до 5,3 трлн руб. по сравнению с пиковыми значениями около 9,8 трлн руб. в первых числах марта. Ставка Mosprime o/n снизилась 20,71%, Mosprime 6м — 24,63%. Исходя из этих вводных прогнозируем, что ОФЗ сроком погашения до года будут торговаться с доходностью 22 — 25% годовых. В длинных бумагах ожидаем доходность в диапазоне 17 — 22% годовых. Улучшение ситуации с ликвидностью в банковском секторе за последние недели будет стимулировать покупки ОФЗ с доходностью выше 20% годовых.