Открывшись вверх, рубль вновь переписал двухнедельную вершину: доллар приближался к 101 руб., евро достиг 107 руб. Вскоре рубль резко сдал позиции, выйдя ненадолго в минус, но затем перешел к умеренному укреплению, вернувшись в небольшой плюс к бивалютной корзине.

Сегодня после трехнедельного перерыва начались торги ОФЗ. При этом только облигации с ближайшими сроками погашения (в основном менее года) показали доходность около уровня ключевой ставки (20%), а более "дальние" бумаги имеют меньшую доходность по мере увеличения срока до их погашений. В то же время нормой является более высокая доходность у облигаций с более длительным периодом обращений.

Данный дисбаланс объясняется действиями ЦБ РФ, направленными на недопущение сильного падения котировок (роста доходности) у ОФЗ, особенно это касается "дальних" выпусков, у которых цена сильно меняется вслед за доходностью. В пятницу Банк России принял решение осуществлять покупку ОФЗ в объемах, необходимых для ограничения рисков для финансовой стабильности. Это фактически является программой количественного смягчения (QE), а потому способно оказать давление на рубль в среднесрочной перспективе.

Индекс гособлигаций RGBI сегодня достиг самых низких с конца 2014 г. уровней, теряя в моменте почти 9,5%, но затем стал восстанавливаться в рамках коррекции, существенно сократив потери.

Торги на рынке акций Московская биржа по-прежнему не проводит, об их возможном начале ЦБ сообщит дополнительно.