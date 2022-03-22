Рынок нефти начал неделю бурным ростом: фьючерс на Brent прибавил почти 8%, взлетев выше 116 долл./барр. на новой волне усиления опасений относительно стабильности поставок энергоносителей.

Так, страны ЕС перед саммитом 24-25 марта начали обсуждать новый пакет антироссийских санкций и возможность введения ограничений на импорт российской нефти. И хотя отдельные страны сообщили о неготовности поддержать такое предложение, а Ж. Боррель заявил, что принятие санкций на этой неделе вряд ли состоится, сам факт такого обсуждения сужает спрос на нефть из РФ в Европе (дисконт Urals к Brent вчера расширился до 22 долл./барр.) и подталкивает цены вверх.

Кроме того, Саудовская Аравия заявила, что страна не несет ответственности "за дефицит поставок на мировые рынки в свете атак на свои нефтяные объекты", ослабив надежды на расширение добычи этой страной.

Сегодня утром цены на Brent продолжают повышаться, пытаясь преодолеть отметку в 120 долл./барр. Перспектива обновления пиков года выглядит все более явной — пока мы не видим значимых факторов, способных сдержать рост геополитической премии и охладить рынок.