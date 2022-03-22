Сессия на фондовом рынке не проводилась. Пары USD/RUB и EUR/RUB оставались вблизи уровней предыдущего дня. Торговые объемы по-прежнему низки ввиду ограничений.

Стартовали торги ОФЗ. К концу дня котировки бумаг выросли, доходность выпуска ОФЗ с фиксированным купоном и ближайшей датой погашения снизилась до 16,6% годовых. На наш взгляд, это объясняется повышенным интересом со стороны непрофессиональных инвесторов: их доля в торговом обороте, по данным Мосбиржи, составила 35%. Неэффективность рынка проявляется на фоне запрета шортов и продаж для нерезидентов. Вероятно, через несколько дней, когда спрос со стороны физических лиц снизится, скорректируются и котировки ОФЗ, в результате чего доходность бумаг с ближайшей датой погашения вернется к 20%. В то же время кривая будет оставаться инвертированной на фоне ожиданий снижения ключевой ставки на горизонте нескольких месяцев.

Агентство Fitch сделало новые прогнозы в отношении РФ. По мнению аналитиков, в текущем году экономика страны может сжаться на 8%, а инфляция разогнаться до 18%. На наш взгляд, пока нет надежных прогнозов на среднесрочный период, поскольку неопределенность основных макроэкономических показателей слишком высока.

Ожидаем ориентиров по открытию торгов акциями. Не исключено, что это произойдет в ближайшее время. Пара USD/RUB, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне 105-110.