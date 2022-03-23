Европейский фондовый рынок во вторник вырос. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,9%, британский FTSE 100 прибавил 0,5%, немецкий DAX увеличился на 0,8%, французский CAC 40 — на 0,9%. Акции США также выросли, а доходность государственных облигаций подскочила, поскольку инвесторы избавились от опасений, что растущая инфляция втянет экономику страны в рецессию. По итогам вторника все три американских индекса "плюсанули": промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0,7%, S&P 500 увеличился на 1,1%, Nasdaq Composite закрылся на отметке 14108,82, поднявшись на 2,0%.

Фондовые индексы смогли отыграть снижение понедельника после агрессивных заявлений председателя Федеральной резервной системы Джером Пауэлл о том, что центральный банк готов повысить процентные ставки на полпроцента, если это необходимо для снижения инфляции. Комментарии в понедельник усилили опасения инвесторов по поводу того, что ФРС может ужесточить политику быстрее, как раз в то время, когда экономика замедляется.

Распродажа государственных облигаций усилилась, в результате чего доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 2,375% с 2,315% в понедельник. Доходность эталонных облигаций сейчас находится на самом высоком уровне с мая 2019 года, до того, как пандемия Covid-19 перевернула финансовые рынки.

Акции Nike выросли на 2,2% после публикации сильного квартального отчета. Компания сообщила о прибыли в размере $0,87 центов на акцию при выручке в $10,87 млрд, превысив оценки аналитиков в $0,71 цент на акцию при выручке в $10,59 млрд. Котировки китайского гиганта электронной коммерции Alibaba также подскочили на 11% после того, как компания увеличила свою программу выкупа акций до $25 млрд. с $15 млрд, которая действует в течение двухлетнего периода до марта 2024 года.

На 9,6% увеличились бумаги Tencent Music Entertainment. Причиной для роста стал сильный квартальный отчет компании. Tencent Music также заявила, что проведет вторичный листинг на Гонконгской фондовой бирже.

В среду Великобритания опубликуют индекс потребительских цен, а США опубликуют данные продаж домов на первичном рынке. Также в среду ожидается выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Помимо экономических данных на этой неделе многие трейдеры и финансовые менеджеры также сосредоточены на том, что будет дальше с политикой центрального банка. Многие эксперты пытаются оценить, как рынки могут отреагировать на возможное смягчение стимулирующих мер Федеральной резервной системой.

Акции, облигации, сырьевые товары и валюты пострадали от волатильности в течение последнего месяца, поскольку инвесторы пытались оценить экономические последствия конфликта России и Украины. Многие инвесторы опасаются, что конфликт может поддержать инфляцию и замедлить экономический рост в США и Европе.