Сегодня российский рынок продолжит торговаться по вчерашнему регламенту. С 10:00 до 18:40 МСК будут обращаться ОФЗ. На срочном рынке с 10:00 до 18:45 будут доступны валютные и товарные инструменты. Торги на валютном рынке пройдут с 10:00 до 19:00 МСК.

Из нового можно отметить, что со среды участникам разрешено открывать короткие позиции по ОФЗ. Кроме того, со среды будут доступны торги фьючерсами на корзину ОФЗ, индекс гособлигаций RGBI.

Мы видим, что каждый день работа Московской биржи постепенно нормализуется. Возможно, в ближайшее время наконец возобновятся торги ликвидными акциями или корпоративными облигациями. Ждем официальные сообщения от Банка России.

Доходности снизились. По итогам вторника большинство российских гособлигаций выросло. Индекс RGBI поднялся на 4,9%, вернувшись на уровни, которые были до приостановки торгов 28 февраля.

Объемы торгов остались невысокими. В индексе ОФЗ наторговали на 9,7 млрд руб., что примерно в два раза ниже среднедневных оборотов до приостановки торгов. При этом в течение дня мы по-прежнему видели очень крупного покупателя (вероятно ЦБ) в ряде выпусков. В основном это ОФЗ с плавающими купонами (флоатеры). В них были заявки на покупку от 40 млрд руб. и больше.

В это же время и крупнейшие банки массово снижают ставки по вкладам. Локальный кризис рублевой ликвидности пройден, так что кредитные организации могут сокращать стоимость привлечения средств. Рынок облигаций в этом плане сильно выделяется возможностью фиксировать доходность на длинном горизонте, от 5 лет и больше. По вкладам банков предложения в основном ограничиваются сроками более 3 лет.

Падение доходностей по облигациям — позитив для рынка акций, который конкурирует с бондами в качестве инструмента для инвестирования.

Более низкие рыночные процентные ставки обеспечивают более высокую справедливую стоимость компаний. Это связано как со снижением ставок дисконтирования, используемых в моделях фундаментальной оценки бумаг, так и с выравниванием избыточно высокой форвардной дивидендной доходности по акциям (за счет их роста).

Валютный рынок. В среду рубль торговался спокойно. Если не брать в расчет провал в первую минуту, то в течение всего дня пара USD/RUB уложилась в диапазон 1 рубля, торгуясь около 103,4-104,4. Это минимальная внутридневная волатильность за месяц.

Обороты торгов в долларе и евро были чуть меньше 200 млрд руб. Это заметно ниже средних значений предыдущих месяцев.

В среднесрочной перспективе сохраняются повышенные шансы на спуск доллара ниже 100 за счет влияния экспортеров, которые продают 80% валютной выручки.

Тема санкций в последние недели не сходит с первых полос СМИ. Накануне вновь появились сообщения о подготовке очередных пакетов. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что вскоре власти сообщат о новых санкциях, не указав подробности. Решения по ограничениям могут быть приняты после встречи Джо Байдена с европейскими партнерами, которая пройдет на этой неделе в Брюсселе.

И хотя сами Штаты ввели запрет на импорт российской нефти, Европе утвердить подобны инициативы будет сложно. По словам вице-премьера Александра Новака, отказаться от российских нефти и газа невозможно, но такие заявления все равно будут звучать из-за политики. В случае отказа Запада от российской нефти цена на нее может вырасти до $300 за баррель.

В свою очередь министры иностранных дел ЕС разделились во мнениях относительно запрета. Некоторые страны, включая Германию, говорят о слишком высокой зависимости от российского топлива, чтобы выдержать такой шаг.