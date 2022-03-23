• Американские индексы завершили день ростом. Параллельно рынок переваривает страхи перед инфляцией и более агрессивным повышением ставки. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вновь говорил о том, что регулятор должен действовать более решительно, дабы взять инфляцию под контроль. Буллард голосовал в пользу повышения ставки на 50 базисных пункта на прошлой недели, но оказался в меньшинстве. Впрочем, как и председатель Джером Пауэлл, Буллард также считает, что в экономике достаточно запаса прочности, чтобы совершить мягкую посадку. Доходности снижаются, цены ОФЗ растут

• Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли также подчеркнула, что инфляция растёт слишком высокими темпами. Поэтому ФРС должна повысить ставки до нейтрального уровня и даже немного выше, дабы немного сдержать экономический рост и вернуть цены в контролируемую зону.

• Из отдельных бумаг отметим рост Alibaba Group на 11,0%. Компания объявила о расширении программы обратного выкупа до $25 млрд, что является крупнейшей такой программой для китайских компаний. Nike (+2,23%) отчиталась о прибыли $0,87 на акцию за последний квартал, что на $0,16 выше прогнозов Wall Street. Компания успешно решала логистические проблемы и компенсировала некоторый спад продаж в Китае. Акции Tesla выросли на 7,91 млрд на новостях об официальном открытии предприятия по выпуску электромобилей в Берлине. Компания вложила в проект $5,5 млрд и планирует выпускать до 500 тыс. электромобилей в год.

• Лишь сектор энергетики завершил день в минусе, потеряв 0,66%. Наиболее сильный рост показали цикличные товары (+2,45%) и коммуникации (+2,01%).