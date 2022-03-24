Азиатские рынки торговались преимущественно в минусе. Говорить о коррекции пока рано, так как снижение было незначительным. Однако дальнейшее ослабление иены уже не стимулирует японские акции, а в Китае обеспокоены санкционной риторикой США в адрес Пекина.

• Президент США Джо Байден предостерёг Китай от использования бизнес возможностей, возникших в результате санкций США и Европы в отношении РФ. Соответственно, он полагает, что Китай обязан воздержаться от нарушений экспортного контроля, или помощи в проведении финансовых транзакций. Фокус внимания был сделан на поставках полупроводниковой продукции с использованием технологий США. Секторы потребления, информационных технологий, полупроводниковой индустрии и новой энергетики теряли более 1,5%. Даже рост прибыли Tencent на 60% в последний квартал не спасло бумаги от просадки на 3%, так как компания сообщает о замедлении темпов роста выручки. Бумаги застройщика Sunac China теряли почти 6% на новостях о желании компании растянуть выплаты по своим обязательствам.

• Японский рынок весьма резво снижался в утренние часы, демонстрируя рост лишь в секторе энергетики. Затем инвесторы нашли в себе силы для выкупа просадки, поскольку продолжающееся ослабление иены явно работает в пользу экспортных компаний. Слабее всех оказались бумаги судоходных корпораций. Kawasaki Kisen, Mitsui O.S.K. Lines и Nippon Yusen теряли более 7,5%. Бумаги Toyota повышались более чем на 2,0% на новостях о программе обратного выкупа в объёме 100 млрд иен. Акции Toshiba дорожали на 1%. Акционеры проголосовали против выделения подразделения по выпуску электроники в отдельный бизнес и предпочитают вариант с продажей активов крупному инвестору.

По состоянию на 8:40 мск:

• NIKKEI 225 — 28072,06 п. (+0,11%),

• Hang Seng — 22192,40 п. (+0,17%),

• Shanghai Composite — 3261,50 п. (-0,29%).