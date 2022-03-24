Макроэкономика: Инфляционные ожидания потребителей на максимуме, недельная инфляция держит темп. По данным Росстата, потребительские цены с 12 по 18 марта выросли на 1.93% н/н, чуть замедлившись после 2.09% н/н и 2.22% н/н в первой половине марта. При этом годовая оценка инфляция приблизилась к 14.6% г/г.

Согласно регулярному опросу ФОМ и Банка России, медианная оценка инфляционных ожиданий населения на 12 месяцев вперед составила 18.3% (+4.8 пп к февралю), обновив рекорд за последние 11 лет (для сравнения, прежнее максимальное значение зафиксировано в декабре 2010 года на уровне 18.7%). Одновременно с этим прямая оценка наблюдаемой инфляции в марте немного снизилась до 16.3% (-0.8 пп к февралю). Подобное расхождение между наблюдаемой и ожидаемой инфляцией выглядит необычно, хотя несколько раз бывало за историю наблюдений.

Возможной причиной является смещенное внимание в сторону продуктов питания, выборочных товаров (топливо) и услуг — большинство из них реагировали медленнее на реализовавшийся в начале марта стресс на рынках непродовольственных товаров.

Судя по динамике еженедельных цен, в последние пару недель наблюдается смещение «центра тяжести» инфляции в пользу продуктов питания. Вклад продовольственной компоненты в прирост цен вторую неделю подряд держится на уровне 0.65-0.70 пп, тогда как товары длительного пользования продолжают сбавлять оборот (0.7 пп к 18 марта против 0.9 пп неделей ранее). Услуги при этом вернулись к нормальному темпу — 0.05 пп — после замедления роста цен на турпутевки в Турцию. В сухом остатке, мы предполагаем, что в апреле стоит ожидать дальнейшего роста инфляционных ожиданий на фоне смещения роста цен на наиболее примечательные в опросах ФОМ товарные группы.