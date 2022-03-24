Индекс МосБиржи на старте сессии совершил рывок вверх, обновив месячную вершину и прибавляя в моменте почти 12%. Фондовый индикатор уходил выше максимума 24 февраля, демонстрируя более сильную динамику благодаря девальвации рубля, произошедшей с тех пор в отсутствие торгов российскими акциями.

Индекс РТС открылся с большим межсессионным разрывом вниз, теряя в моменте более 15%, но быстро восстановился, вернувшись к уровням конца сессии 25 февраля, правда, выйти в плюс не сумел. Вскоре наш рынок стал быстро сдавать позиции, нивелировав более половины восходящего движения, произросшего на открытии.

Сегодняшняя сессия на рынке акций была укороченной и закончилась в 14:00 МСК. Индекс МосБиржи в итоге прибавил 4,37%, показав неплохой для таких коротких торгов оборот в 100,2 млрд руб. Индекс РТС потерял на закрытии 9%.

Многие не ожидали столь сильного результата российского рынка акций в первый день торгов после месячного перерыва. Вероятно, он обусловлен запретом продаж со стороны нерезидентов, запретом коротких позиций, а также возможным присутствием спроса со стороны государства, направленного на стабилизацию рыночной ситуации и предотвращение неконтролируемого падения котировок бумаг.

Валютный рынок

Рубль на старте сессии резко укрепился, обновив трехнедельный максимум к евро. Затем российская валюта перешла к консолидации в хорошем плюсе. Инвесторы продолжают отыгрывать позитив, которым выступило вчерашнее решение президента РФ продавать газ в ЕС за рубли, что несколько снижает валютные риски, связанные с санкционными ограничениями.

Российский долговой рынок возобновил восстановление. На открытии индекс гособлигаций RGBI испытал резкую просадку, но быстро перешел к росту, выйдя в небольшой плюс.