Банк России разрешил сегодня проводить торги всеми акциями, а также корпоративными и муниципальными облигациями. Это сулит значительный рост волатильности, поскольку, как мы уже отмечали ранее, одной из основных проблем российского фондового рынка является низкий объем ликвидности. Теперь же инструментов для торговли стало больше, а денег на рынке не прибавилось.

Поэтому не исключено, что спекулянты будут продавать одни акции для покупки других, более перспективных в ближайшее время.

В пятницу же рынок показал, что о каком-то уверенном восстановлении котировок говорить пока рано. Наиболее сильно опять рухнул "Аэрофлот", потерявший более 18% капитализации. По-прежнему не видим никаких причин для роста бумаги, за исключением поддержки со стороны государства, которое рано или поздно начнет скупать акции авиакомпании за счет средств Фонда национального благосостояния.

На 12,2% обвалился "Газпром", на сообщениях, что Запад в штыки встретил решение президента РФ Владимира Путина начать продавать газ за рубли "недружественным странам".

Евросоюз сейчас много говорит о том, что планирует отказаться или существенно сократить зависимость от российских газа и нефти. В какой-то мере это может получиться, вот только ни нефти, ни газа в мире от этого больше не станет. Нефтегазовый сектор ни в одной стране мира не может резко нарастить добычу. Поэтому цены на данные ресурсы будут высоки, просто потоки этого сырья по миру перераспределятся.

Считаем, что просадка "Газпрома" в пятницу была излишне большой, стоит искать момент для спекулятивной покупки акций газовой монополии.

По-прежнему считаем, что лучше рынка сейчас смотрится нефтегазовый сектор. Однако сегодня с утра нефть падает на 3,5%, а газ в Европе подешевел на 10%. Поэтому не исключена просадка бумаг нефтяников и газовиков сегодня утром.

Негативно смотрим на бумаги ритейлеров, особенно непродуктовых. По первому кварталу они покажут неплохие балансовые показатели, но чем они будут торговать дальше в условиях разрушения многих логистических цепочек и взлета цен? Как быстро они смогут перестроиться и найти других поставщиков продукции? Ответов на эти вопросы пока нет.

Особую осторожность рекомендуем проявлять во «втором эшелоне», где по отдельным акциями ликвидность может быть совсем мизерной, а спрэды огромными. Однако здесь стоит искать идеи для долгосрочных покупок. Прежде всего смотрим за металлургами и производителями удобрений.

Рубль имеет все шансы продолжить подрастать к доллару. Усилия Банка России по поддержке национальной валюты продолжат приносить плоды. В условиях резкого падения импорта, 80-процентной продажи валютной выручки и неухудшения политического фона у рубля нет никаких шансов для серьезного падения. Ждем ухода пары доллар-рубль в район 80-90 рублей за доллар.

При приближении к нижней границе указанного диапазона ЦБР может начать ослаблять свои меры, например, понизить ключевую ставку.

Естественно, на этом пути мы будем видеть периодические кратковременные просадки рубля.