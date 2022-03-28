В пятницу торги гособлигациями проходили в боковом диапазоне. Доходность ОФЗ срочностью до 1 года осталась около 17,0% годовых, 10-летних ОФЗ — 13,7%, самых длинных ОФЗ 26238 (погашение 15.05.2041) — 13% годовых. Спросом у инвесторов пользуются короткие бумаги и облигации с индексируемым номиналом на инфляцию. В текущих условиях такая стратегия обеспечивает максимизацию доходности от вложенных средств на коротком горизонте.

Конъюнктура внешних рынков также сказывается не в пользу облигаций с длинным сроком обращения и с фиксированным купоном. В пятницу доходность UST-10 обновила максимум с мая 2019 г., достигнув 2,48% годовых. Цены длинных гособлигаций снижаются на ожиданиях повышения ставки ФРС сразу на 50 б.п. на одном или нескольких ближайших заседаниях. В пользу такого решения выступает восстановление рынка труда и высокая инфляция. По прогнозам ФАО, из-за сокращения поставок из РФ и с Украины рост мирровых цен на продовольствие в этом году может составить 8 — 22%.

С понедельника на ММВБ возобновляются торги корпоративными и региональными облигациями в режиме основных торгов. В силу роста кредитных рисков, скорее всего, спреды в корпоративных облигациях к кривой доходности ОФЗ расширятся по сравнению с февральским уровнем, особенно во втором и третьем эшелоне. На рынке ОФЗ сегодня ждем нейтральной динамики.