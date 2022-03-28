Налоговые перечисления почти не отразились на корсчетах. В пятницу банки проводили крупные платежи в рамках налогового периода. Чистый отток ликвидности по бюджетному каналу превысил 1 трлн руб., при этом фактически на налоги ушло гораздо больше средств, так как 400 млрд руб. банкам вернулось из бюджета в виде депозитов от Федерального казначейства. Еще более 550 млрд руб. кредитные организации сняли со своих депозитов в ЦБ, а также банки увеличили объем привлечения по операциям РЕПО o/n. Поэтому остатки ликвидности на корсчетах, несмотря на крупные выплаты, сократились совсем незаметно (-79 млрд руб.).

При этом с начала марта бюджет почти каждый день поставлял ликвидность в банковскую систему: до момента основных налоговых платежей по бюджетному каналу в банки пришло более 2,5 трлн руб. Вторым крупнейшим поставщиком ликвидности, начиная с 9-го марта, выступал канал наличных, по которому банкам вернулось свыше 1,6 трлн руб. (приток сохраняется). В результате давление налогов на ликвидность в конце марта будет ощущаться в минимальной степени. Ставка Ruonia в четверг выросла впервые за две предыдущие недели, однако рост пока составил лишь 2 б.п. Ожидаем, что в пик налогового периода значение ставки сохранится ниже ключевой ставки ЦБ.

Дефицит ликвидности временно увеличился из-за платежей в бюджет. За счет того, что банки забрали часть средств с депозитов и увеличили объем привлечения по РЕПО для перечисления налогов, показатель дефицита ликвидности в секторе вырос в пятницу на 872,4 млрд руб. — до 1,5 трлн руб. Сегодня банки еще немного нарастили привлечение на аукционе РЕПО с ЦБ (с 0,6 до 0,8 трлн руб.), однако в целом рассматриваем такую ситуацию как временную и после прохождения пика платежей ожидаем возвращение показателя дефицита на уровень ниже 1 трлн руб.

Рубль: новые попытки роста пока сдерживаются глобальным уходом от риска. На валютных торгах Мосбиржи рубль на открытии укрепился с 96 до 94 против доллара, однако в последующие часы пара практически не демонстрировала изменений. Действие валютных ограничений на локальном рынке поддерживает попытки рубля к росту. Однако на глобальном рынке индекс доллара к корзине основных мировых валют укрепляется уже седьмую торговую сессию подряд, что косвенно усиливает позиции американской валюты и на российском рынке. В частности, общему неприятию к риску сейчас способствуют ожидания более агрессивного ужесточения процентной политики в США и ухудшение эпидемиологической ситуации в Китае с сопутствующим расширением жестких ограничительных мер внутри страны.