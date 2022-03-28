На открытии наш рынок испытал просадку: индекс МосБиржи обновил месячный минимум, а индекс РТС приближался к аналогичному уровню. Затем произошло восстановление, но развить его не удалось и вскоре мы сдали позиции.

Индекс МосБиржи в итоге потерял почти 2,2%, показав более слабую динамику из-за укрепления рубля. Индекс РТС закрылся с просадкой на 0,8%. Объем торгов вновь сократился почти в два раза, составив 26 млрд. руб., что уже значительно ниже показателей до 25 февраля. Правда, продолжительность сессии по-прежнему составляет всего 4 часа, что ощутимо сказывается на торговых оборотах.

Сегодня торговались уже все акции, входящие в список Мосбиржи, за исключением депозитарных расписок на российские бумаги. Лидером роста третью сессию подряд стал производитель удобрений, на этот раз Акрон, подорожавший на 40,2%. Лидеры предыдущих двух сессий — акции ФосАгро, ускорили рост до 20%. Производители удобрений и продуктов питания имеют в текущей ситуации преимущество, как благодаря ускорению продовольственной инфляции по всему миру, так и меньшим санкционным рискам для данной отрасли.

Валютный рынок

На старте сессии рубль совершил традиционный рывок вверх. Евро обновил мартовский минимум, достигнув 97,5 руб. Доллар удержался выше месячного минимума, установленного в пятницу вблизи 92 руб. Затем рубль сдал позиции, перейдя к консолидации в хорошем плюсе к бивалютной корзине.

Российский долговой рынок вновь предпринял неудачную попытку развить восходящее движение. Открывшись вверх, индекс гособлигаций RGBI резко сдал позиции и остался под давлением в умеренном минусе.

Мировые рынки после негативного начала дня утром перешли к активному восстановлению. В то же время нефтяные цены демонстрируют нисходящую динамику, теряя почти 5%.