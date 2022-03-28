Российский рынок в начале недели продолжил снижение. Торги продолжают проходить в режиме, ограниченном по времени, однако произошло расширение торгуемых инструментов, что говорит в пользу нормализации ситуации. При этом сохраняется часть ограничений, включая запрет на "короткие" продажи.

Отметим, что преобладание продаж наблюдалось по большинству бумаг, включая бумаги экспортеров, что привело к отступлению индекса МосБиржи ниже уровне закрытия 25 февраля. В аутсайдерах на рынке оказались акции, торги по которым только стартовали. Так более 20% потеряли акции банка Санкт-Петербург и Самолета, а также "префы" Мечела. Лучше рынка вновь выглядят акции производителей удобрений. И если бумаги ФосАгро, прибавившие 20%, растут уже третью сессию, то акции Акрона, торги которыми стартовали только сегодня, сразу выросли на 40%. Из высоколиквидных бумаг отметим снижение акций Сбербанка (-4,9%), Газпрома (-3,7%) и Роснефти (-2%). По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 2,2%, отступив в район 2 430 пунктов. Скорее всего, в ближайшие дни давление на российские акции может сохраниться. Сейчас часть инвесторов предпочитает сокращать количество бумаг в портфелях, снижая риски. Покупки же сдерживает неопределенность по динамике геополитических рисков и, соответственно, отсутствие ориентиров по ценам на наши бумаги.

На валютной секции Московской биржи рубль продолжает восстанавливаться по отношению к основным мировым валютам на фоне сохранения низких объемов торгов. Так, к середине дня доллар снизился на 2,6%, отступив ниже 94 рублей, евро потерял 3,3%, торгуясь в районе 101,5 рубля. Несмотря на то, что поддержка рубля могла немного снизится, в связи с прохождение на прошлой неделе пика налоговых выплат, он продолжает восстанавливать позиции в отсутствии роста геополитических рисков. В результате пара доллар/рубль сделала еще один шаг к нижней границе коридора 90-100 рублей. При этом она продолжает движение в рамках нисходящего тренда, берущего начало от максимумов марта и проходящего чуть ниже 100 рублей. Это говорит в пользу возможности тестирования в рамках текущей недели отметки 90 рублей. В случае же пробоя тренда, американская валюта предпримет попытку закрепления выше верхней границы обозначенного диапазона.