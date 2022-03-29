Пара доллар-рубль начала неделю с уверенного снижения, впервые с конца февраля опустившись ниже отметки 90 рублей.

В ходе торгов в понедельник курс доллара обновил мартовские минимумы на фоне продолжавшихся налоговых выплат (объем торгов оставался высоким, превышая на 25% среднемесячный уровень), а также снижения активности импортеров, которое мы связываем с оттоком иностранных компаний с отечественного рынка. Дополнительную поддержку рублю оказывало поручение президента России В. Путина правительству и ЦБ перевести оплату недружественных стран за экспорт газа в рубли до 31 марта. Позитива позициям рубля оказывали и ожидания сегодняшних переговоров между Россией и Украиной, на котором возможно сближение позиций России и Украины, а также ослабление напряженности между странами.

Сегодня мы ожидаем, что курс доллара может продолжить стремление к уровню 87 рублей ввиду сохраняющегося технического потенциала для укрепления рубля. Резких скачков в паре доллар-рубль не ожидаем из-за скорого снижения объемов торгов и предложения долларов со стороны экспортеров ввиду окончания налогового периода.