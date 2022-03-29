Открывшись вверх, российский рынок некоторое время активно повышался. Индекс РТС обновил месячный максимум, индекс МосБиржи переписал только вчерашнюю вершину, демонстрируя более слабую динамику из-за быстрого укрепления рубля.

Во второй половине укороченной сессии наши фондовые индикаторы резко сдали позиции, индекс МосБиржи переписал месячный минимум, выйдя в минус из-за усиления восходящей динамики рубля. В то же время индекс РТС остался в хорошем плюсе. К закрытию у нас произошел отскок, индекс МосБиржи в итоге потерял 0,9%, индекс РТС прибавил 7,1%.

Резкие разнонаправленные движения нашего рынка сегодня могли быть вызваны исполнением (экспирацией) мартовских фьючерсов и опционов на российские индексы и акции. Обычно в такой период возрастает рыночная неопределенность и могут происходить сильные движения без явных причин.

Поддержку всем рублевым активам оказывают стартовавшие сегодня в Стамбуле переговоры делегаций России и Украины. Это первая за три недели очная встреча сторон после почти ежедневного диалога по видеосвязи. Поэтому многие возлагают большие надежды на то, что переговорный процесс привел к определенному сближению позиций делегаций и может приблизить хотя бы временную деэскалацию украинской проблемы.

Валютный рынок

Рубль на открытии резко подорожал, после чего консолидировался. В середине дня российская валюта ускорила укрепление: доллар впервые с конца февраля пробил вниз 85 руб., евро — 94 руб.

Поддержку всем рублевым активам оказывают стартовавшие сегодня в Стамбуле переговоры делегаций России и Украины. Это первая за три недели очная встреча сторон после почти ежедневного диалога по видеосвязи. Поэтому многие возлагают большие надежды на то, что переговорный процесс привел к определенному сближению позиций делегаций и может приблизить хотя бы временную деэскалацию украинской проблемы.

На этом фоне российский долговой рынок возобновил рост. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, обновив месячную вершину, после чего существенно сдал позиции, но вскоре возобновил повышение.