Российский рубль во многом укрепился после того, как президент Путин заявил о предложении перевести расчеты по газу для "недружественных стран" в рублевый эквивалент. Впрочем, многие страны отказались от такого шага, в том числе и участники Большой семерки. Более того, пока неясно, как адаптировать финансовую систему для расчетов в рублях. На данный момент поддержку рублю оказывает также и некоторый прогресс, достигнутый на переговорах в Турции между делегациями РФ и Украины.

Однако тут стоит отметить, что текущий курс рубля не репрезентативен, так как торги на бирже недоступны нерезидентам, а также запрещены короткие позиции. В целом похоже, что возможен сценария двойного валютного курса или появления черного валютного рынка, если ситуация на Украине не будет разрешена в обозримом будущем. Говорить о реальном возвращении курса к 70 рублям за доллар пока рано.

Что касается нефти, то цены снижаются на фоне введения серьезных ограничительных мер в Китае для сдерживания распространения коронавируса. Так власти Шанхая с понедельника закрывают на четыре дня восточную часть города, в которой находится финансовый район, для проведения массового тестирования граждан.

Отдельно стоит отметить, что Европа намерена избавиться от российских энергоресурсов к 2027 году, эти планы одобрены лидерами стран ЕС, а Канада подтвердила, что может увеличить экспорт нефти примерно на 200 тысяч барр/сутки по сравнению с текущими темпами. Страна также может увеличить экспорт природного газа на эквивалент 100 тысяч барр/сутки к концу года. Ранее в этом месяце министр природных ресурсов Канады упомянул, что Канада ищет способы увеличить поставки канадской нефти в Европу.

Также рынок ждет очередной встречи представителей стран ОПЕК+. Аналитики и инвесторы ожидают обсуждения картелем рисков потенциального бойкота российской нефти, а также прогнозов по объемам снижения спроса на нефть в этом году.