Во вторник мировые рынки продолжили восходящую динамику, в результате чего по итогам дня индексы MSCI World и MSCI EM, демонстрирующие динамику развитых и развивающихся рынков соответственно, прибавили 1,6% и 1%.

Поддержку рынкам оказали надежды на снижение геополитических рисков, что позитивно повлияло на широкий спектр активов. Дополнительным фактором выступила статистика по индексу доверия потребителей в США, которая оказалась лучше ожиданий. При этом инвесторы продолжают игнорировать возможность более активного повышения ставки в США и сокращения баланса американского регулятора, о чем говорят выступления представителей ФРС. Уже на ближайшем заседании ставка может быть поднята на 0,5 п.п., что приведет к росту стоимости фондирования в долларах. Плюс к этому, будет рассмотрен вопрос о продаже на рынке активов, купленных регулятором в рамках программы количественного смягчения, что оттянет ликвидность с рынков. Оба фактора негативны для рисковых активов и в дальнейшем будут способствовать их снижению.

По итогам дня в США индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,9% и 1,2% соответственно. В лидеры выбились сектора потребительских товаров вторичной необходимости, IT и недвижимости — соответствующие индексы выросли на 2,7%, 1,2% и 1,3%. Хуже рынка смотрелся нефтегазовый сектор, индекс которого потерял 2,6%. Отметим, что индекс широкого рынка S&P500 с середины марта демонстрирует восходящую динамику, в результате чего он смог скомпенсировать большую часть потерь, понесенных в рамках волны снижения, которая началась в декабре прошлого года и привела к отступлению индекса в район 4 150 пунктов.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. В Азии основные площадки демонстрируют подъем в пределах 1,6%. Исключение составляет рынок Японии, снижающийся на 1,3%. Фьючерсы на основные американские индексы корректируются после роста вторника, теряя менее 0,2%. Июньский фьючерс на нефть марки Brent, на фоне данных по запасам нефти в США от API, подтягивается на 0,8%, торгуясь выше 108 долларов за баррель. В рамках сегодняшних торгов инвесторы обратят внимание на отчет ADP о занятости в Штатах и статистику по ВВП США, которые могут оказать существенное влияние на настроения на мировых рынках.



По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,9%, отступив до 2 408 пунктов. Сегодня утром покупки в российских акциях могут активизироваться. Хороший внешний фон и возможность снижения геополитических рисков будут способствовать росту интереса к нашим бумагам. В результате индекс Мосбиржи может предпринять попытку возвращения в диапазон 2 500 — 2 600 пунктов. При этом в случае появления позитивных новостей не исключаем возможности тестирования верхней границы данного коридора.



На валютной секции Московской биржи на старте торгов ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, пара доллар/рубль уже на старте торгов может уйти ниже 85 рублей и закрепиться под данной отметкой. При отсутствии роста геополитических рисков в ходе сессии ожидаем продолжения восстановления рубля. В этом случае к концу сессии американская валюта может сделать еще один шаг к отметке 82 рубля, которая, на наш взгляд, выступает для нее ближайшей поддержкой.