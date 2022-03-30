В результате резких разнонаправленных движений на старте сессии рубль в очередной раз обновил месячный максимум. Доллар приближался к 82,5 руб., евро — к 90,7 руб. Затем рубль существенно просел, но вскоре возобновил укрепление.

Российский долговой рынок усилил восходящую динамику. На открытии индекс гособлигаций RGBI продемонстрировал мощный рывок вверх, после чего продолжил поступательно расти, переписывая месячный максимум.

Повышенный спрос на рублевые активы сохраняется благодаря прошедшим вчера в Турции переговорам России и Украины. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва делает два шага навстречу Киеву по деэскалации конфликта, а также сообщил некоторые другие подробности, вселяющие надежду на достижение компромисса. Кроме того, в результате переговоров Минобороны РФ решило кардинально сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях.

В середине торгов российская валюта перешла к ослаблению, которое пока не выходит за рамки даже небольшой коррекции мощного нисходящего движения, которое стартовало три недели назад от нового исторического минимума курса рубля.

Однако в среднесрочной перспективе текущая стоимость российской валюты является несколько переоцененной, учитывая долгосрочный характер и серьезный негативный эффект от новых санкций, который будет лишь накапливаться. Поэтому вряд ли рублю удастся надолго задержаться на достигнутых вершинах.