В четверг мировые рынки перешли к снижению. Активизация продаж могла быть вызвана желанием части инвесторов зафиксировать прибыль после уверенного роста, продемонстрированного рынками во второй половине марта. Плюс к этому, участники торгов учитывают сохраняющиеся риски, связанные с возможностью более активного ужесточения денежно-кредитной политики в США и сокращением баланса ФРС, что в среднесрочной перспективе приведет к оттоку ликвидности с рынков и окажет давление на широкий спектр активов, а также с карантинными ограничениями, вводимыми в Китае из-за коронавируса, что может оказать негативное влияние на динамику мировой экономики. В результате, по итогам дня индексы MSCI World и MSCI EM, показывающие состояние развитых и развивающихся рынков, потеряли 1,4% и 0,7% соответственно. 50 акций прибавили более 10% за сессию

Сегодня утром настроения на мировых рынках можно охарактеризовать как противоречивые. Ведущие азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются, прибавляя порядка 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после провала днем ранее, продолжает снижение, теряя 0,7% и отступив в район 104 долларов за баррель. Отметим, что в рамках пятницы инвесторы обратят внимание на блок важной макроэкономической статистики. Так, сегодня будут опубликованы данные по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США, которые покажут настроения, превалирующие в данном секторе. Также существенное влияние на настроения на мировых рынках окажет блок данных по рынку труда США — будет опубликована статистика по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях и уровню безработицы.

По итогам четверга индекс Мосбиржи вырос на 7,6%, закончив день выше 2 700 пунктов. Сегодня в ходе сессии, в случае отсутствия роста геополитических рисков, ожидаем попыток продолжения восстановления российских акций, что может позволить рынку выйти в район локальных максимумов, установленных 24 марта чуть выше 2 760 пунктов. При этом основным фактором для наших акций продолжит оставаться оценка инвесторами геополитического фактора, что будет способствовать игнорированию нашим рынком динамики внешних площадок. Напомним, что сегодня торги акциями на Мосбирже пройдут в рамках полноценной основной сессии, при сохранении некоторых ограничений. В частности, для частных инвесторов сохраняется запрет на «короткие» продажи.

На валютной секции Московской биржи по итогам четверга рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар потерял 1,6%, закончив основную сессии в районе 83,2 рубля, евро снизился на 1,8%, отступив до 97,5 рубля. Сегодня рубль может продолжить волну восстановления, в результате чего пара доллар/рубль протестирует поддержку на уровне 82 рубля. Пока мы не видим поводов как для ее пробоя, так и для дальнейшего существенного укрепления рубля. Учитывая перепроданность в американской валюте, в текущий момент логичным выглядит переход доллара к коррекционному росту, в рамках которого он может подняться в район 90 рублей.