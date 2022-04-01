• Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе. Инвесторы опасаются, что экономика региона может оказаться в рецессии на фоне высокой инфляции и недостаточных стимулов местных регуляторов. Впрочем, повышение ставки ФРС также является фактором возможной рецессии.

• Индекс производственной активности Китая от Caixin упал в марте до 48,1 п. с 50,4 п. в феврале. В Гонконге приостановлена торговля 32 бумагами из-за того, что компании не смогли предоставить аудированную отчётность за прошлый год до 31 марта. Преимущественно в списке находятся застройщики, но также и новый проект Evergrande по выпуску электромобилей New Energy Vehicle Group.

• Японская деловая активность в производственной сфере выросла в марте до 54,5 п. с 52,7 п. в феврале. Этому способствовали такие факторы, как выход из ограничений, связанных с COVID-19-Omicron, так и ослабление иены. Бумаги Toshiba взлетели почти на 7% на новостях об интересе Bain Capital к покупке компании. Под давлением были бумаги полупроводниковой индустрии Tokyo Electron и Advantest, которые теряли более 2,3%. Ослабление иены более чем на 0,6% помогло рынку удержаться от более резкого падения, а также частично ликвидировать потери начала торгов.

По состоянию на 8:30 мск:

• NIKKEI 225 — 27691,55 п. (-0,47%),

• Hang Seng — 21769,19 п. (-1,03%).

• Shanghai Composite — 3272,35 п. (+0,62%).