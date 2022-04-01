Сегодня утром ЦБ смягчил требования к зарубежным переводам физлиц на свои счета или другим физлицам. Теперь можно перевести не более 10 тыс. долларов (или эквивалент в другой валюте) или не более 5 тыс. через компании, позволяющие переводить деньги без открытия счета. До этого переводить валюту на свои счета было нельзя, лимит на других физлиц составлял 5 тыс. долларов.

Такой порядок распространяется на физлиц из дружественных стран и всех других государства, если они работают в РФ. Переводы за рубеж для всех других категория физлиц, а также юрлиц из недружественных стран по-прежнему запрещены.

Что это значит?

До этого нормы провоза наличной валюты были установлены на уровне не более 10 тыс. долларов, поэтому сегодняшнее решение по безналичным переводам выглядит логичным.

С экономической точки зрения — это первый и всё еще очень осторожный шаг по смягчению ограничений на движение капитала. Выбор физлиц также объясним — меньше опасений людей, ниже риски для финансовой стабильности.

Значительный профицит торгового баланса и текущего счета при жестких ограничения по оттоку капитала способны значимо укрепить рубль. Чрезмерная волатильность курса (и номинального, и реального, т.е. скорректированного на инфляцию) в обе стороны — не самый лучший сценарий для ЦБ. Поэтому смягчать отдельные меры можно, и этот осторожный тренд, видимо, продолжится. Но наш текущий взгляд на рубль не меняется — потенциал для возвращения к уровням 75-80/USD сохраняется.