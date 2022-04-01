Вчера президент В.Путин подписал указ №172, регламентирующий процедуру рублевых расчетов по газовым поставкам в недружественные страны.

Схема начинает действовать с 1 апреля 2022 года и предписывает проведение транзакций через уполномоченный банк — Газпромбанк. Всем покупателям из недружественных стран (или зарегистрированных в недружественных странах) или их уполномоченным агентам необходимо открыть два счета «типа К» (в иностранной валюте и рублях), через которые будут осуществляться транзакции. При этом важно отметить, что указ не требует нарушения условий договоров с поставщиками, так как не меняет оговоренных цен и валюты платежа. Однако фактом оплаты признается лишь зачисление рублей на специальный счет для расчета с экспортером газа, любые (несогласованные Банком России или Правительством) отклонения от схемы могут стать поводом для разрыва контракта.

Мы не видим серьезных препятствий для реализации данной схемы, кроме репутационно-политических. Ряд европейских стран после разъяснений не увидел в схеме кардинальных изменений, однако некоторые все же настаивают на ее неприемлемости. Возможно, при дополнительных разъяснениях ситуация изменится в конструктивное русло. Как и предполагалось ранее, схема эквивалентна 100% продаже экспортной выручки от поставок газа в недружественные страны, что не существенно отличается от обязательных продаж 80% экспортной выручки по всем контрактам. Поэтому резкого укрепления рубля с 1 апреля ожидать не стоит, скорее, наоборот, стоит аккуратно оценить шансы на снижение объемов торговли газа с Европой. Все-таки нельзя исключать негибкости некоторых покупателей.