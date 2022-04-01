Сессию 31 марта основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 потерял 1,57%, опустившись до 4 530 пунктов, Dow Jones упал на 1,56%, высокотехнологичный Nasdaq скорректировался на 1,54%. Все сектора, входящие в индекс широкого рынка, показали снижение в последний день торгов месяца, при этом хуже прочих выглядели финансовые компании (-2,32%) и телекомы (-2,01%).

Индекс S&P 500 с начала года потерял 5,23%, что подстегнуло компании активизировать программы buy back. В течение первых двух месяцев 2022 года эмитенты заявили о планах выкупить с рынка собственные акции на сумму $238 млрд. Как следствие, в 2022-м объем buy back компаний из S&P 500 может превзойти прошлогодний показатель на 12%, составив $1 трлн.

Этот прогноз выглядит вполне оправданным ввиду значительных запасов денежных средств и уверенного роста EPS корпораций. Кроме того, выкуп бумаг сейчас вполне логичен, поскольку долевой рынок оказался под давлением из-за опасений, связанных с параметрами плана Федрезерва по повышению процентных ставок, а также с геополитической напряженностью и резким повышением цен на сырьевые товары.

Программы buy back могут оказать котировкам поддержку за счет сокращения количества бумаг в обращении, что увеличит прибыль на акцию. Кроме того, выкуп бумаг улучшит настроения инвесторов, поскольку такие программы обычно свидетельствуют о том, что руководители с оптимизмом смотрят на перспективы своих компаний и уверены в стабильности их финансового положения. В после дни недели о buy back объявили Vipshop ($1 млрд), Lululemon ($1 млрд), BioNTech ($1,5 млрд), UBS ($6 млрд) и Amazon ($10 млрд). Alibaba увеличила объем программы выкупа с $15 млрд до $25 млрд.

Кроме того, некоторые крупные компании готовятся к сплиту. Так, Tesla попросит инвесторов проголосовать за увеличение объема дополнительных акций для проведения дробления, SpaceX сообщила о сплите акций в соотношении 10:1, поскольку стоимость компании превысила $100 млрд. Alphabet также объявила о сплите в пропорции 20 к 1.

Доходности "двухлеток" и 10-летних трежерис составили 2,33% и 2,34%, соответственно. Как и днем ранее, показатель для 30-летних бумаг остался на уровне 2,52%.

• Торги 1 апреля на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 поднялся на 1,27%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,19%, однако японский Nikkei 225 скорректировался на 0,56%. EuroStoxx 50 с открытия сессии повышается на 0,48%.

• Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $105,6 за баррель. Золото торгуется по $1931 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4500-4550 пунктов.

Вчера вышел февральский индекс потребительских расходов, оказавшийся хуже общерыночных ожиданий. Показатель составил 6,4% г/г против январского значения 6,0%. Сегодня ожидается публикация индекса деловой активности и данных о безработице в США за март.