Открывшись вверх, российские индексы некоторое время активно повышались, обновив месячные вершины. Таким образом, были превышены максимумы 24 февраля, что свидетельствует о несоответствии достигнутых уровней текущему санкционному режиму, который с тех пор значительно ужесточился, а негативный экономический эффект от него будет со временем лишь накапливаться.

Кроме того, маловероятно, что даже в случае окончательной деэскалации украинского конфликта с России будут сняты основные санкции. Поэтому потенциал роста российского рынка с текущих уровней является ограниченным, в отличие от размера возможного снижения.

Тем не менее запрет на продажи со стороны нерезидентов, а также стремление защитить денежные средства от инфляции и обесценивания рубля поддерживают восходящую тенденцию в акциях на фоне ожиданий дальнейшего прогресса в переговорах России и Украины. Даже фактор пятницы пока не оказывает особого влияния на российский рынок, хотя в условиях высоких геополитических рисков инвесторы обычно воздерживаются от наращивания позиций в бумагах или сокращают их, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных.

Валютный рынок

На старте сессии рубль традиционно продемонстрировал широкие разнонаправленные движения из-за относительно низкой ликвидности. По этой причине доллар даже опускался к 80,3 руб. впервые с 23 февраля. Вскоре рубль просел, перейдя к консолидации в небольшом минусе.

Достигнутые рублем уровни, наблюдавшиеся до 28 февраля, не соответствуют текущему санкционному режиму, который с тех пор значительно усилился, а негативный экономический эффект от него будет со временем лишь накапливаться.

Кроме того, маловероятно, что даже в случае окончательной деэскалации украинского конфликта с России будут сняты основные санкции. Поэтому потенциал дальнейшего укрепления рубля является ограниченным в отличие от размера возможного ослабления.

Российский долговой рынок не смог сохранить уверенный рост. Вслед за позитивным стартом индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, но затем стал активно сдавать позиции, растеряв к текущему моменту почти весь плюс.