Неделя потерь для нефти
Нефть может завершить неделю со значительными потерями. Планы США и союзников распродать очередную партию нефти из стратегических резервов создают краткосрочное давление на цены.
С другой стороны, продажа резервов означает необходимость их заполнения в будущем. Более того, в США резервы уже находятся на минимальном значении с 2002 года. То есть любой форс-мажор приведёт к резкому росту котировок. Кроме того, текущее снижение началось до момента объявления о продаже резервов и было связано с карантинными мерами в Китае, где на карантин поставлен 26-миллионный Шанхай.
По состоянию на 15:15 мск:
• Brent — $103,76 (-0,91%),
• WTI — $99,16 (-1,12%),
• Алюминий — $3491,5 (+0,01%),
• Золото — $1933,7 (-1,04%),
• Медь — $10338,61 (-1,29%),
• Никель — $32550 (+1,38%).
https://1prime.ru/experts/20220401/836566820.html