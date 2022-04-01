Нефть может завершить неделю со значительными потерями. Планы США и союзников распродать очередную партию нефти из стратегических резервов создают краткосрочное давление на цены.

С другой стороны, продажа резервов означает необходимость их заполнения в будущем. Более того, в США резервы уже находятся на минимальном значении с 2002 года. То есть любой форс-мажор приведёт к резкому росту котировок. Кроме того, текущее снижение началось до момента объявления о продаже резервов и было связано с карантинными мерами в Китае, где на карантин поставлен 26-миллионный Шанхай.

По состоянию на 15:15 мск:

• Brent — $103,76 (-0,91%),

• WTI — $99,16 (-1,12%),

• Алюминий — $3491,5 (+0,01%),

• Золото — $1933,7 (-1,04%),

• Медь — $10338,61 (-1,29%),

• Никель — $32550 (+1,38%).