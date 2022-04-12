С учётом того факта, что после публикации "минуток ФРС США" американский фондовый рынок по итогам прошедшей недели не проявил себя в качестве растущего, что не удивительно на фоне роста доходностей американских трежерис, открытие на отрицательной территории выглядит вполне логичным событием для Уолл-Стрит.

До ближайшей среды мы, скорее всего, не увидим существенных изменений на американском фондовом рынке, а вот по факту выхода квартальных отчётов ведущих американских корпораций есть возможность снова поиграть на повышение и продолжить "ралли пассажиров". Но самая главная интрига будет даже не в самих отчётах, которые, скорее всего, будут вполне оптимистичными, что надо будет проверить. На наш взгляд, крайне интересны будут именно прогнозы американских корпораций на перспективу. Мы в период января — февраля месяцев, когда тоже был сезон корпоративной отчётности, уже обращали внимание на то, как американские корпорации описывали и распределяли свои возросшие издержки и сейчас, спустя очередной период, есть смысл снова внимательно взглянуть на эту статью корпоративной отчётности.

Пока же открытие американского фондового рынка не слишком отличается от общего настроения прошлой недели и те тенденции, которые мы наблюдали по динамике фьючерсов на открытие торгов на Уолл-Стрит, говорят нам о возможном очередном витке общего снижения американского фондового рынка. Индекс широкого рынка корпораций Америки может в рамках текущей тенденции снизиться до уровня в 4 400 — 4 420 пунктов, а самым быстрым в общем марафоне снижения может оказаться индекс сектора высоких технологий, индекс NASDAQ Composite, который и в пятницу уже падал на 1,34%.

Сейчас он снова падает на почти сопоставимую величину, рискуя утащить весь Уолл-Стрит вниз.

Цены на нефть на товарно-сырьевом рынке сейчас снова пришли к уровню в 98,0 — 98,5 USD/brl. по нефти марки Brent, который в прошлом месяце марте основные участники товарно-сырьевого рынка идентифицировали, не иначе, как уровень кратко и средне-срочной поддержки.

Говорить о полном развороте вниз и наступлении ещё одной фазы «медвежьего падения», как в январе на американском рынке рано, тем более на этой неделе стартует сезон корпоративной отчётности. Нас не удивят новые взлёты на Уолл-Стрит, тем более мы уже говорили о том, что до нового заседания ФРС США, которое намечено на май месяц, мы ждём спекулятивного «ралли пассажиров». Возможно, именно на фоне корпоративных отчётов американский фондовый рынок и совершит его в полном объёме.

На данный момент на российском фондовом рынке нет определённой тенденции. Тот рост, который мы наблюдали в пятницу в индексе РТС, сегодня уже нивелирован снижением, а курс российского рубля отдал часть своих завоеваний обратно. Тем не менее, сам по себе рынок начинает восстанавливаться и с него постепенно уходят определённые ограничения, наложенные со стороны российского ЦБ РФ.

Позволим себе представить, что в ближайшие дни рынок продолжит свою консолидацию на достигнутых уровнях. На данный момент индекс РТС снижается до отметки в 1 018,21 пунктов и падает при этом на 5,75%. В тоже время индекс Московской Биржи торгуется на одном месте почти с самого утра, вернее он вернулся на уровни открытия рынка. Актуальное значение индекса сейчас составляют значение в 2 565,5 пунктов.

Курс российской национальной валюты колеблется на отметках в 79,45 — 79,50 рублей за один американский доллар, а стоимость валюты единой Европы сейчас составляет значение в 86,60 — 86,80 рубля за один ЕВРО.