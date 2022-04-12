Несмотря на ослабление рубля, российский рынок акций в понедельник так и не сумел продолжить подъем. На протяжении всей сессии наблюдалось медленной сползание вниз на невысоких оборотах.

Курс USD/RUB начал неделю с ожидаемого скачка роста на фоне смягчения правил ЦБ РФ по валютному контролю. После подъема к 82 далее курс стабилизировался в районе 78-80.

Отложенный спрос со стороны населения может быть реализован в течение какого-то короткого отрезка времени. Но валютная выручка по-прежнему продолжит поступать и ее необходимо конвертировать каждый день. Подавленный спрос на импорт, как мы видели в последние недели, пока не позволяет полностью переварить этот объем.

Что может помешать чрезмерному укреплению рубля? Выделим три причины:

1. Снижение экспорта в натуральном выражении из-за внешних санкций. В первую очередь это касается поставок российских commodities, которые пытаются ограничить ряд недружественных стран, вводя санкции.

2. Снижение сырьевых цен. Это среднесрочный риск и он, на мой взгляд, крайне высок в условиях замедления глобальных темпов роста экономики. Тот дефицит на рынке нефти, о котором в последние месяцы активно говорят аналитики, может быть нейтрализован не новыми поставками из Ирана или резервов стран МЭА, а просто снижением потребления из-за экономического спада в Европе, а затем и в США. Локдауны в Китае лишь дополняют эту картину.

3. Дальнейшее смягчение мер валютного контроля. Например, отклонение от текущего правила по продаже 80% валютной выручки экспортерами.

Поэтому на какое-то чрезмерное переукрепление рубля, например на длительное закрепление ниже 70 за доллар, я бы не рассчитывал. К тому же рост национальной валюты негативен для экспортных доходов российских компаний, а соответственно и для налоговых поступлений в бюджет и резервы.