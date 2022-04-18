В рамка текущей недели можно выделить несколько факторов, способных оказать существенное влияние на настроения инвесторов на мировых рынках. В Китае зафиксировали рекордные значения мировых цен на биржевые товары

Так, основой для движения рисковых активов продолжит оставаться переоценка инвесторами вероятности более активного ужесточения денежно-кредитной политики в США. Высокая инфляция может заставить ФРС существенно поднять ставку уже на ближайших заседания, что увеличит стоимость долларового фондирования. При этом в мае будет дан старт сокращения баланса регулятора, накопленного в рамках программ количественного смягчения, темпы которого могут быть пересмотрены в сторону увеличения месячных объемов относительно первоначальных ориентиров.

Это будет способствовать более быстрому оттоку долларовой ликвидности с рынка. Оба фактора в среднесрочной перспективе негативны для рынков и будут стимулировать инвесторов замещать в портфелях рисковые активы защитными инструментами. В этой связи на предстоящей неделе инвесторы обратят внимание на выступления представителей ФРС и, в частности, председателя ФРС Дж. Пауэлла, которое пройдет в среду.

Вторым фактором продолжает оставаться ситуация с коронавирусом в Китае. Активное распространение штамма «омикрон» и новые максимумы по количеству случаев заражения могут заставить правительство страны пойти на расширение жестких карантинных мер, что негативно скажется на динамике китайской экономики. Введенные ранее ограничения, которые затронули лишь небольшую часть регионов, уже негативно сказались на динамике деловой активности в стране. Расширение же зоны действия карантинных ограничений будет способствовать дальнейшему пересмотру инвесторами оценок траектории китайской и мировой экономик, что негативно для рисковых активов.

Из макроэкономической статистики на предстоящей неделе выделим публикацию предварительных индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США в апреле, которые покажут текущие настроения бизнеса в развитых экономиках. Также отметим выход данных по инфляции в Еврозоне, индексу цен производителей в Германии и блок данных по рынку жилья США.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как негативные. Ведущие азиатские площадки, несмотря на неплохую статистику по экономике Китая, падают в пределах 2,2%. Фьючерсы на основные американские индексы теряют до 0,5%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,5%, торгуясь в районе 112,2 доллара за баррель.

В пятницу индекс Мосбиржи поднялся на 0,8%, закончив неделю в районе 2 425 пунктов. Сегодня ожидаем активизации продаж в российских акциях. Негативный внешний фон и сохраняющиеся риски со стороны геополитического фактора окажут давление на наши акции, что уже на старте торгов может увести индекс Мосбиржи ниже 2 400 пунктов. Отметим, что в случае отступления рынка ниже отметки 2 360 пунктов, будет дан сигнал к продолжению снижению, а целью негативной динамики выступит диапазон 2 000 — 2 200 пунктов.

По итогам пятницы рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар снизился на 1,1%, отступив в район 80 рублей, евро упал на 1,9%, до 85,4 рубля. Сегодня на старте торгов основные мировые валюты могут перейти к укреплению, а пара доллар/рубль попытается закрепиться выше 80 рублей. Однако в дальнейшем рубль попытается продолжить волну восстановления. Основным фактором здесь может стать рост спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат, пик которых приходится на следующий понедельник. Это увеличит предложение иностранной валюты на рынке. В сложившихся условиях, ожидаем, что на горизонте текущей недели американская валюта может отступить в район 77 рублей.