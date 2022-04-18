Новая торговая неделя в Азии началась снижением региональных индексов. Сильные данные ВВП за I квартал и снижение требований к банкам не компенсируют негативное восприятие карантинных мер в Китае. Японский рынок игнорирует слабую иену.

ВВП КНР вырос за I квартал на 1,3%, а в годовом выражении на 4,8% при ожиданиях 4,4%. Темпы роста промышленного производства замедлились до 5,0% в марте при ожиданиях замедления до 4,5%, а розничные продажи упали на 3,5% при ожиданиях сокращения на 1,6%. Пожалуй, что именно розничные продажи оказали наиболее негативный эффект на настроение инвесторов. Карантинные меры почти для 20% населения воспринимаются рынком в качестве безусловной проблемы для экономики. Снижение норм резервирования на 25 базисных пунктов, которое Народный Банк осуществил в минувшую пятницу, кажется инвесторам весьма скромной и недостаточной мерой. Сектор недвижимости терял более 4%, а банковский почти 3%. Власти заявляют, что возобновят работу предприятий в сфере производства автомобилей, здравоохранения и полупроводников. Соответственно, эти секторы демонстрировали рост. Впрочем, сектор здравоохранения продолжил снижение, так как потеря мобильности населением не позволяет воспользоваться медицинскими услугами за пределами коронавирусной проблемы.

Иена слабела до 126,6 за доллар, но это почти не помогало рынку акций. Во всяком случае, ослабление национальной валюты это не только повышение конкурентоспособности японских товаров, но также и рост расходов на импорт сырья. Наиболее активное снижение наблюдалось в акциях сферы услуг и производства продовольственных товаров. К примеру, бумаги Recruit Holdings теряли более 5%, а Fast Retailing более 2%.