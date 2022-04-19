Рубль в начале торгов испытал ослабление, в основном по отношению к евро. Вчера котировки пары EUR/RUB были необоснованно занижены, в результате чего у нас отношение евро к доллару было существенно меньше, чем на мировом рынке.

Вскоре рубль перешел к укреплению, доллар обновил недельный минимум, приблизившись к 78 руб. В то же время наблюдается ухудшение геополитической ситуации, связанной с украинской проблемой. Это снижает вероятность продолжения переговорного процесса и скорой деэскалации.

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что военная спецоперация на Украине продолжается и начинается ее следующий этап. Это увеличило и без того большую геополитическую неопределенность и санкционные риски.

Несмотря на это российский долговой рынок продолжает демонстрировать уверенный рост. Индекс гособлигаций RGBI ускорил повышение, переписав двухмесячный максимум. Таким образом, индикатор отыграл все потери с 22 февраля.

Нефть перешла к снижению

В начале дня нефтяные цены повышались, но утром перешли к планомерному снижению, которое ускорилось в середине наших торгов. В данный момент котировки Brent торгуются немного выше уровня $109, теряя 3,3%.

Несмотря на угрозу введения ограничений на поставку российского сырья в ЕС, а также перебои в ливийском нефтяном производстве из-за внутриполитической нестабильности, котировки нефти не смогли продолжить восходящее движение. Тем не менее текущая просадка пока не выходит за рамки технической коррекции предыдущей волны роста.