• Американские индексы существенно выросли по итогам торгового дня. Однако отчёт Netflix может остановить порыв оптимистов.

• Частично рост акций поддержала дешевеющая нефть, которая в последнее время является одним из главных факторов инфляции. Впрочем, падение котировок обусловлено понижением прогнозов по росту мировой экономики. Всемирный Банк снизил свои ожидания до 3,2% с 4,1%, а МВФ до 3,6% с 4,4%.

• Число новых строительств в США выросло за март на 0,3%, а разрешений на 0,4%. Однако в годовом выражении рост новых строительств составил 4%. Однако прогнозы по рынку жилья уже не столь позитивные. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс полагает, что ФРС может несколько раз повысить ставку на 50 базисных пункта в текущем году, что приведёт к росту её до 3% в будущем.

• Акции Johnson & Johnson выросли на 3,05%. Компания отчиталась лучше ожиданий по прибыли, но отозвала прогноз по продажам вакцины против COVID-19. Поводом для роста котировок стало повышение дивидендных выплат на 6,6%.

• Twitter (-4,73%) остаётся в фокусе внимания. Ожидается, что компания откажет основателю Tesla в продаже бизнеса. Впрочем, частный фонд Apollo Global, по данным CNBC, готов профинансировать желающих поучаствовать в покупке Twitter.

• Уже после закрытия вышел весьма слабый отчёт Netflix. Акции компании потокового видео падали на 25%. Компания потеряла около 200 тыс. подписчиков за I квартал, хотя на рынке ожидали роста клиентской базы на 2,0-2,5 млн. В текущем квартале компания вовсе опасается потерять до 2 млн подписчиков. Дабы этого не произошло рассматриваются варианты борьбы с совместным использованием аккаунта, а также более дешевые планы, которые допускают показ рекламы. В отношении прибыли компания заработала $3,53 на акцию по сравнению с $3,75 на акцию год назад.

• 1 отраслевой индекс S&P 500 снизился, а остальные 10 показали рост. Провал наблюдался лишь в энергетике (-0,96%). Наиболее внушительный рост был в коммуникациях (+2,07%), цикличных товарах (+2,91%) и недвижимости (+2,12%).