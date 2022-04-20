Компания Netflix предоставила негативную квартальную отчетность. Выручка за квартал составила $7,8 млрд (+10% г/г, на 1% ниже консенсуса). Операционная прибыль выросла на 1% г/г и составила $1,9 млрд (на 12% выше консенсуса). Прибыль на акцию составила $3,5, что на 6% ниже показателя прошлого года, но на 21% выше консенсуса.

Компания неожиданно показала отток подписчиков кв./кв. Число подписчиков на конец квартала составило 221,6 млн, что на 0,2 млн ниже показателя прошлого квартала и на 1% ниже консенсуса. Уход из России повлек снижение числа подписчиков на 0,7 млн, поэтому чистый приток подписчиков без учета России составил 0,5 млн, не дотянув до прогноза менеджмента в 2,5 млн. Отчасти мы связываем это со слабым графиком релиза контента, но даже с поправкой на это показатели весьма слабые.

Менеджмент выделил несколько причин для столь слабых результатов, среди которых рост конкуренции, увеличение стоимости подписки в ряде регионов. Однако основной преградой по мнению менеджмента является то, что порядка 100 млн домохозяйств не платят за подписку отдельно, а делит ее с другими домохозяйствами. В США этот показатель составляет 30 млн. Если ранее данная проблема не была приоритетом компании, то сейчас менеджмент планирует сосредоточиться на решении данной проблемы. Мы полагаем, что в ближайшее время возможно сокращение числа устройств в рамках одного аккаунта, что позволило бы конвертировать разделяющих подписку пользователей в подписчики.

На второй квартал компания ожидает оттока пользователей в размере 2 млн, что, безусловно, еще больше разочаровало инвесторов, так как консенсус ожидал чистый приток в 2,5 млн. Выручка ожидается менеджментом на уровне $8,05 млрд, что ниже ожиданий в $8,2 млрд.

Менеджмент впервые высказал о возможности создании комбинированного плана подписки (подписка + реклама). Данный шаг позволил бы создать формат подписки для лояльных к просмотру рекламы пользователей. Плата за подписку в таком случае будет ниже, однако это позволило бы получить дополнительную рекламную выручку. У конкурентов плата за такую подписку в среднем на 40-50% ниже премиум версии (без рекламы), но благодаря спросу со стороны рекламодателей ARPU в среднем на 10-20% выше.

Даже с учетом оттока пользователей и слабого прогноза падение акций на премаркете на 25% выглядит чрезмерной, что создает возможность для долгосрочных инвесторов. Мы ожидаем, что акции компании останутся под давлением до второй половины года, когда график релиза контента будет более насыщенным, однако текущие уровни выглядят привлекательно для формирования позиций.