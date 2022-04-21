В среду мировые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, индекс MSCI World, характеризующий динамику развитых рынков, поднялся на 0,3%, а индекс развивающихся рынков MSCI EM потерял символические 0,03%.

Развитые рынки были поддержаны хорошими данными по промпроизводству в Еврозоне, что способствовало активизации покупок на европейских биржах и позволило им продемонстрировать существенный рост. Однако покупки сдержала статистика по продажам жилья на вторичном рынке США. Также ухудшению настроений способствовали отчеты американских компаний и, в частности, данные от компании Netflix (-35%) — инвесторы негативно восприняли прогнозы компании по снижению числа подписчиков сервиса.

На таком фоне в Штатах по итогам дня индекс Dow Jones поднялся на 0,7%, индекс S&P500 потерял 0,1%. Аутсайдерами торгов выступили сектор коммуникационных услуг, в которых входит компания Netflix, индекс которого упал на 4,1%, а также сектор товаров вторичной необходимости (-1,4%). Лучше рынка смотрелись сектора товаров первой необходимости и недвижимости, их индексы по итогам дня выросли на 1,5% и 1,9%.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать, как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,3%. Исключение составляет рынок Китая, который, на фоне опасений относительно влияния коронавируса на экономику страны, снижается на 1,2%. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,6%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, несмотря на вчерашние данные от Минэнерго США, показавшие существенный рост запасов нефти, прибавляет 1%, торгуясь чуть ниже 108 долларов за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим публикацию данных по инфляции в Еврозоне, а также статистику по заявкам на пособие по безработице и индексу деловой активности от ФРБ Филадельфии в США.

Отдельно отметим предстоящие сегодня выступления главы ФРС Дж. Пауэлла. В последние дни инвесторы сместили фокус внимания с возможных действий американского регулятора на сезон отчетностей. Однако выступления Пауэлла могут активизировать опасения инвесторов относительно ужесточения денежно-кредитной политики в США и его влияния на экономику и рисковые активы. В этой связи сегодня есть риски активизации продаж на мировых рынках и перехода их к снижению.

В среду индекс Мосбиржи поднялся на 0,6%, закончив день в районе 2 331 пункта. Сегодня в начале торгов российский рынок попытается продолжить восстановление. Однако в дальнейшем продажи могут активизироваться, что приведет к компенсации утреннего роста и переходу рынка к снижению. На наш взгляд, в текущей ситуации остается актуальным сценарий отступления индекса Мосбиржи в диапазон 2 000 — 2 200 пунктов. Для его отмены рынку необходимо пробить краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов апреля, и закрепиться выше отметки 2 400 пунктов.

На валютной секции Московской биржи по итогам среды рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар упал на 2,7%, уйдя в район 76,4 рубля, евро снизился на 2,6%, отступив ниже 82 рублей. Сегодня ожидаем сохранения тенденции на укрепление национальной валюты. Повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров будет оказывать давление на пару доллар/рубль, что приведет к ее дальнейшему снижению. В результате, американская валюта сделает еще один шаг к поддержке, расположенной на уровне 75 рублей, которая также выступает ближайшей целью снижения.