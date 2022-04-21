Торги 20 апреля основные американские фондовые индексы завершили разнонаправленно. S&P 500 опустился на 0,06%, до 4459 пунктов, Nasdaq потерял 1,22%, Dow Jones прибавил 0,71%. Лучше рынка выглядели сектора недвижимости (+1,85%), нециклических потребительских товаров (+1,46%) и здравоохранения (+1,34%). Среди аутсайдеров под влиянием падения акций Netflix (NFLX) оказался сегмент коммуникаций (-4,07%), также хуже рынка выглядели производители дискреционных товаров (-1,46%).

• IBM (IBM: +7,1%) превзошла ожидания по выручке благодаря ее активному росту в сегментах программного обеспечения и консалтинга. Менеджмент повысил прогноз показателя за счет ожидаемого увеличения объемов продаж подразделения Kyndryl и стабильности расходов.

• Baker Hughes (BKR: —3,8%) получила прибыль по итогам квартала, однако EPS и выручка оказались ниже консенсус-прогноза. В то же время заметно увеличился объем заказов на поставку СПГ, что может обеспечить уверенный рост продаж в течение года.

• Tesla (TSLA: —4,96%) отчиталась за первый квартал лучше ожиданий, зафиксировав интенсивное увеличение объема продаж и рекордную прибыль, несмотря на неполную загрузку производственных мощностей ввиду нестабильности поставок. Повышение цен на продукцию автоконцерна компенсировало рост его затрат.

Реальная доходность гособлигаций, отраженная в ставке 10-летних казначейских бондов США с защитой от инфляции (TIPS), впервые с марта 2020 года вернулась на положительную территорию, достигнув 0,02% на торгах 19 апреля. Однако пока это не обусловлено ослаблением инфляционных ожиданий, поскольку форвардный среднегодовой темп инфляции на следующее десятилетие остается на уровне 2,92% с середины марта. Доходность 10-летних трежерис растет на фоне активных продаж, так как инвесторы ожидают решительного повышения базовой ставки ФРС и сокращения активов на балансе регулятора. Восстановление реальной доходности выступает сдерживающим фактором и риском для рынка акций особенно с учетом опасений по поводу переоценки стоимости компаний. Приток средств в фонды акций составил около $193 млрд с начала года после рекордного показателя почти в $1 трлн за весь 2021 год. Тем не менее реальная доходность эталонных облигаций чаще всего была положительной начиная как минимум с 2004 года. При этом аналитики JPMorgan полагают, что рынок акций может выдержать повышение реальной доходности на 200 базисных пунктов (б.п.).

В среду рост доходности гособлигаций приостановился, поскольку инвесторы оценивали влияние инфляции на финансовые результаты компаний. Ставка по десятилетним трежерис упала на 7 б.п., до 2,84%, доходность «двухлеток» снизилась на 2 б.п., до 2,57%.

• Сессия 21 апреля на фондовых площадках АТР прошла разнонаправленно. Японский Nikkei прибавил 1,23%, китайский CSI 300 потерял 1,84%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,25%. EuroStoxx 50 с открытия торгов растет на 1,01%.

• Цена фьючерса на нефть марки Brent снизилась до $108 за баррель. Золото торгуется у отметки $1947 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4420-4490 пунктов.

Сегодня ожидаются еженедельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице (консенсус: 178 тыс. после 185 тыс. неделей ранее). Также будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за апрель: прогноз предполагает снижение показателя до 21,0 пункт с 27,4 в марте.

S&P 500 продемонстрировал краткосрочный отскок после колебания в торговом диапазоне с начала прошлой недели. Покупатели усиливают активность, стремясь к достижению 200-дневной скользящей средней, находящейся на отметке 4490 пунктов. Однако RSI по-прежнему остается в нейтральной зоне, индикатор MACD также указывает на сохранение паритета «быков» и «медведей». При этом шансы на формирование паттерна «перевернутая голова и плечи» сохраняются, что стало бы сигналом к развороту рынка вверх. В случае если «быкам» не удастся достаточно укрепить свои позиции, индекс широкого рынка в краткосрочной перспективе может протестировать поддержку на уровне 4350 пунктов.