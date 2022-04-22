Фьючерс на Brent по итогам четверга подорожал, но остался в диапазоне 105-110 долл./барр. Участники рынка предпочли частично отыграть потери начала недели, продолжая осмысливать недельные данные по снижению запасов энергоносителей в США (сырая нефть: —8,02 млн барр.; дистилляты —2,66 млн барр.; бензины: —0,76 млн барр.) и учитывать риск затягивания спада добычи в Ливии. Впрочем, отскок котировок по-прежнему сдерживался активно растущими долларовыми ставками и опасениями торможения мировой экономики, усилившимися после понижения прогнозов МФВ.

В пятницу утром цены на Brent вновь находятся под давлением, теряя более 1,3%. Высокие ставки, перспектива замедления мировой экономики, в том числе и из-за вспышки Covid-19 и карантинных ограничений в КНР в отсутствие сильных отраслевых идей обуславливают слабость рынка нефти и в концовке недели. Полагаем, что Brent сегодня может опуститься к отметке 105 долл./барр.