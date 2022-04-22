2022-04-22T09:33:11+03:00
2022-04-22T09:33:11+03:00
2022-04-22T09:33:11+03:00
2022
https://1prime.ru/experts/20220422/836728679.html
Нефть Brent сегодня может откатиться к нижней границе зоны 105-110
Мнения аналитиков
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Участники рынка предпочли частично отыграть потери начала недели, продолжая осмысливать недельные данные по снижению запасов энергоносителей в США (сырая нефть: —8,02 млн барр.;... ПРАЙМ, 22.04.2022
мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Евгений Локтюхов
https://cdnn.1prime.ru/images/80191/69/801916979.jpg
Фьючерс на Brent по итогам четверга подорожал, но остался в диапазоне 105-110 долл./барр. Участники рынка предпочли частично отыграть потери начала недели, продолжая осмысливать недельные данные по снижению запасов энергоносителей в США (сырая нефть: —8,02 млн барр.; дистилляты —2,66 млн барр.; бензины: —0,76 млн барр.) и учитывать риск затягивания спада добычи в Ливии. Впрочем, отскок котировок по-прежнему сдерживался активно растущими долларовыми ставками и опасениями торможения мировой экономики, усилившимися после понижения прогнозов МФВ.
В пятницу утром цены на Brent вновь находятся под давлением, теряя более 1,3%. Высокие ставки, перспектива замедления мировой экономики, в том числе и из-за вспышки Covid-19 и карантинных ограничений в КНР в отсутствие сильных отраслевых идей обуславливают слабость рынка нефти и в концовке недели. Полагаем, что Brent сегодня может опуститься к отметке 105 долл./барр.