• Торги в США начинались вполне оптимистично, но затем состоялся резкий разворот вниз на фоне заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он высказался в том смысле, что по его мнению было бы уместно двигаться чуть более быстрыми темпами. Инфляция, по его словам, слишком высокая, поэтому повышение ставки на 50 базисных пункта стоит на повестке майского заседания.

• Первоначальный оптимизм рынка строился на сильном отчёте Tesla (+3,23%). Компания увеличила продажи в I квартале на 81%. Более того, глава Tesla Илон Маск считает, что автомобильный бизнес это незначительная часть развития компании в будущем. Результаты Tesla компенсировали негативный эффект отчётности Netflix (-3,52%).

• Однако вспомним о макроэкономике. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 2 тыс. до 184 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии упал в апреле до 17,6 п. с 27,4 п. в марте. Индекс опережающих экономических индикаторов США вырос за март на 0,3%.

• Акции United Airlines Holdings (+9,31%) показали существенный рост на фоне меньшего убытка в I квартале в сравнении с прогнозами. Авиакомпания также выразила уверенность в возвращении к прибыльности в II квартале. American Airlines Group (+3,8%) также ждёт возвращения к прибыльности в II квартале.

• Иной результат у Xerox Holdings (-15,67%). Без учёта единовременных факторов компания отчиталась об убытках за I квартал, хотя многие рассчитывали на позитивный эффект от возвращения работников в офисы после ограничений пандемии.

• Акции Dow Inc. (+2,92%) отчиталась о прибыли в размере $2,34 на акцию при ожиданиях $2,06. Одним из факторов роста прибыли стала инфляция, которая позволила получить прирост прибыли выше ожиданий. Аналогично о влиянии инфляции сообщили в P&G, где также рост цен на потребительские товары сыграл одну из основных ролей в повышении прибыли выше прогнозов.

• Все 11 секторов индекса S&P 500 завершили день в минусе. Наиболее весомые потери были в коммуникациях (-2,41%) и энергетике (-3,1%).

По итогам торгов:

• DJIA — 34792,76 п. (-1,05%),

• S&P 500 — 4393,66 п. (-1,48%),

• NASDAQ — 13174,65 п. (-2,07%).