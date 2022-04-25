За прошлую неделю Индекс Мосбиржи потерял 8% капитализации. Уверенное снижение идет три недели подряд, и пока признаков разворота тренда не наблюдается. Стратегическая цель падения располагается в районе 2000 пунктов, но перед этим будет зона поддержки 2200 пунктов, которую сегодня попробуем на прочность.

Намного хуже рынка выглядит "Лукойл", потерявший с начала месяца треть капитализации. Даже уход с поста главы компании ее бессменного лидера Вагита Алекперова не оправдывает такое сильное падение. Бумага выглядит перепроданной, по ней нужен хороший отскок.

Сегодня ему будет препятствовать падающая на 3 с лишним процента нефть, ушедшая ниже 103 долларов за баррель. На рынке складывается мнение, что Европа не сможет в ближайшее время отказаться от закупок российской нефти. К тому же, на все сырье сильно давит дорожающий доллар. Похоже, что пара евро-доллар идет к паритету.

Психологическое давление на российские акции будут оказывать и "красные" американские фьючерсы. Однако, в последнее время корреляция между российским и американским рынком низкая.

Возможно, чуть лучше рынка будут выглядеть в ближайшие дни банки, на ожиданиях снижения ключевой ставки Банка России, что оживит рынок кредитования. Ждем, что регулятор понизит показатель до 13-15% годовых. Но среднесрочно банковский сектор выглядит очень слабо, покупать бумаги банков «вдолгую» пока рано.

Снижение ставки благоприятно и для ритейлеров. Но и они фундаментально слабы из-за снижения покупательной способности населения и роста цен в результате резкого падения импорта.

Негативно для рынка акций и укрепление рубля. У российской валюты нет другого сценария, как продолжать рост в условиях отсутствия бюджетного правила,

и когда предложение валюты со стороны экспортеров значительно превышает внутренние потребности в ней.

Сильной поддержкой по паре доллар-рубль будет зона 70-73. Здесь возможно торможение и даже попытки разворота тренда на спекулятивных покупках доллара и евро против рубля.

Рисками для рубля является очередное резкое ухудшение политического фона или отказ многих стран Европы от схемы «газ за рубли», что с большой вероятностью приведет к прекращению поставок им газа.

Любое решение по ставке сильно не отразится на рубле, массового оттока средств из банков не будет, так же, как и перетока капитала в высокорисковые сейчас валютные активы.