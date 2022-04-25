Цены на нефть в конце недели снижались. Роль сыграло отсутствие ярко выраженных драйверов для роста. Ключевыми темами на рынке остаются перспективы поставок российской нефти в ЕС, а также влияние высоких цен на мировую экономику.

Сегодня с утра фьючерсы Brent развивают нисходящую волну на фоне новостей из Китая, где власти Шанхая продолжают бороться со вспышкой COVID-19. При сохранении негативного фона котировки имеют все шансы спуститься в районе $97,5-100 за баррель к концу недели.

Власти Шанхая постепенно снимают карантинные ограничения, однако высокая заболеваемость ограничивает их возможности в рамках политики "нулевой терпимости". В конце прошлой недели 70% предприятий мегаполиса с населением 26 млн человек возобновили работу. Однако мобильность населения остается ограниченной. В выходные суточные темпы заражений COVID-19 в Шанхае достигли 21 тыс. случаев, что не позволяет рассчитывать на скорое снятие ограничений. Отдельные районы, где динамика заражений более сильная, огораживаются специальными заборами.

Карантин в Китае продолжает оказывать давление на топливный спрос, выступая ключевым краткосрочным негативным фактором. Пока сложно оценить, как долго сохранится влияние карантина на нефтяной рынок. Вероятно, полностью ограничения будут сняты не ранее второй половины мая.

По данным Reuters, трубопровод КТК возобновляет работу после почти 30-дневного простоя части мощностей из-за ремонта перевалочной инфраструктуры. Ремонт завершен не полностью, но уже сейчас КТК может осуществлять плановые отгрузки нефти без ограничений. Трубопровод мощностью 1,3 млн б/с соединяет казахстанские нефтяные месторождения с портом в Новороссийске, откуда сырье отгружается в страны южной Европы. Восстановление поставок является умеренно негативным фактором для нефтяных цен.

Инвестбанк Morgan Stanley повысил прогноз по цене на Brent до конца года на $10, до $130 за баррель в III квартале и $120 за баррель в IV квартале. Банк объясняет это более высоким прогнозным дефицитом, главным образом из-за пересмотра поставок из России и Ирана. Оценка падения российской добычи увеличена с 1 млн б/с до 2 млн б/с. Ожидаемый рост иранской добычи на 1 млн б/с во II полугодии был исключен из модели, поскольку переговоры по ядерной сделке до сих пор не увенчались успехом. Прогноз по росту спроса в 2022 г. специалисты банка сократили с 3,4 млн б/с до 2,7 млн б/с.

Еженедельная статистика по буровой активности от Baker Hughes не показала ничего примечательного. Число активных нефтяных установок в США выросло на 1 уст., до 549 уст., а в Канаде на ту же 1 уст. сократилось. Аналогичные данные пришли по газовым установкам. Пока не наблюдается сигналов о том, что сланцевая промышленность в США ускоряется в ответ на высокие цены.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent снижаются на 2,7% и торгуются в районе $103,8 за баррель.