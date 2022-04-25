Прошлая неделя оказалась ознаменована началом выплат российскими эмитентами в рублях по своим евробондам. Напомним, что до недавних пор только Минфин РФ порадовал выплатами российских инвесторов, которые из-за неработающего междепозитарного моста "западные клиры — НРД" лишены доступа даже к тем платежам российских компаний, которые не блокируются из-за санкций. В конце марта ведомство объявило добровольную оферту на выкуп евробонда RUSSIA-22 по цене 100% от номинальной стоимости в валюте РФ по официальному курсу Банка России, которую акцептировало 72,4% держателей. Хотя выкуп произошел и за рубли, он тем не менее оказался для многих держателей более предпочтительным вариантом, чем оставаться замороженным в бумаге на неопределенный период, пока не возобновит свою работу междепозитарный мост.

Эстафету Минфина по рублевым выплатам в первую очередь подхватывают подсанкционные эмитенты.

Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов 20 апреля 2022 года заявил о том, что банк осуществил выплату купона по субординированным долларовым еврооблигациям в рублях. Речь идет об одной из четырех еврооблигаций эмитента, выпущенных до 2014 года: три из них — в долларах, одна — в швейцарских франках. В частности, платеж на общую сумму более $52 млн выполнен 15 апреля в рублях с конвертацией по курсу ЦБ (81,28 руб./долл.).

"Мы как банк, подпавший под блокирующие санкции, полностью отрезаны от зарубежной платежной инфраструктуры в долларах США и не можем осуществлять платежи в иностранной валюте по независящим от нас причинам. Более того, есть запрет на осуществление прямого валютного платежа по 95-му указу президента. Таким образом, мы не могли произвести выплаты в валюте. Поэтому мы своевременно обратились в Центральный банк и получили ответ, позволяющий нам реализовать следующую схему выплаты. Мы осуществили выплаты в той валюте, которая нам была доступна, и с использованием той финансовой инфраструктуры, которая нам доступна, в соответствии с тем регулированием, которому мы подчиняемся", — заявил топ-менеджер ВТБ.

Важным моментом является то, что механизм выплаты в рублях по валютному долгу ВТБ планирует использовать и для других своих выпусков еврооблигаций.

Выплаты, по всей видимости, будут происходить в рублях по курсу ЦБ на соответствующую платежную дату. Ближайшие выплаты по еврооблигациям банку предстоят в июне — по самому популярному среди розничных инвесторов "вечному" выпуску с купоном 9,5% (ISIN XS0810596832).

Совкомбанк, как и ВТБ оказавшийся под санкциями США, 21 апреля выплатил в рублях купон по субординированным долларовым еврооблигациям со сроком погашения в 2030 году тем держателям, права которых на облигации учитываются на счетах НКО АО НРД. При этом платежи в пользу эмитента облигаций, компании Sovcom Capital D.A.C., не осуществлялись. "Осуществление платежей в пользу эмитента облигаций способами, которые предусмотрены документацией, пока невозможны", —сообщил Совкомбанк.

Более того, в ближайшее время Совкомбанк планирует зарегистрировать новый выпуск срочных локальных субординированных облигаций и предложить владельцам еврооблигаций поменять их на новые российские. "Это даст возможность держателям получать выплаты напрямую в России, минуя международную платежную инфраструктуру", — отмечается в сообщении банка.

РЖД обсуждают с властями иной порядок исполнения обязательств перед инвесторами. Компания испытывает технические проблемы с проведением выплат по еврооблигациям из-за попадания в санкционные списки Великобритании (24 марта 2022 года Управление по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) ввело санкции в отношении РЖД). В этой связи на прошлой неделе было принято решение приостановить платежи на счета компании-эмитента долговых бумаг до получения лицензии от британского регулятора и разморозки соответствующих счетов иностранными банками. Компания подчеркивает, что остается ответственным и надежным заемщиком и продолжает принимать меры для урегулирования ситуации, в том числе, взаимодействовать с доверительными управляющими и платежными агентами по выпускам евробондов в поисках решений, которые позволили бы держателям получить причитающиеся выплаты в полном объеме.

Важным моментом является то, что РЖД сообщили, что совместно с Минфином и Банком России обсуждают "иной порядок исполнения обязательств перед всеми группами инвесторов". Ранее Минфин РФ заявил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рекомендовала заемщикам разделить выплаты российским и иностранным держателям евробондов и проводить выплаты в пользу держателей, чьи права учитываются в российской учетной системе, через российского платежного агента. Кроме того, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что РЖД будут осуществлять выплаты, как и Минфин РФ, тоже в рублях.