Рубль в начале торгов показал резкое укрепление: евро впервые с июня 2020 г. опускался немного ниже 77 руб. Таким образом, российская валюта полностью нивелировала сильную просадку второй половины предыдущей сессии. После импульса роста рубль перешел к умеренному ослаблению в рамках коррекции.

В целом обстановка для рублевых активов в начале недели складывается относительно неплохой. В пятницу после нашего закрытия Еврокомиссия фактически подтвердила, что компании ЕС могут платить в рублях за российский газ в рамках предложенной ранее Москвой схемы.

Сохранение основных валютных ограничений ЦБ и властей по-прежнему защищают рубль от высокой геополитической неопределенности. Она угрожает новыми санкциями и создает большие экономические риски. Тем не менее дисбаланс между покупателями и продавцами инвалюты, обусловленный ограничительными мерами, способствует планомерному укреплению рубля под воздействием повышенного спроса на него со стороны экспортеров.

Российский долговой рынок продолжает развивать нисходящую коррекцию. Индекс гособлигаций RGBI ускорил снижение, стартовавшее в пятницу от новой двухмесячной вершины.

Развивающиеся валюты до середины российской сессии быстро дешевели на фоне поступательного роста доллара. Затем он сдал позиции, вызвав коррекцию сектора, но почти все представители остались в минусе, потери некоторых по-прежнему довольно серьезные.

Нефть ускорила снижение

Нефтяные цены с открытия активно снижаются, обновив недельный минимум. В середине дня произошла восходящая коррекция, вскоре котировки испытали резкую просадку, переписав минимум сессии. Сейчас наблюдается еще одна попытка восстановления, Brent теряет 4,4% около значения $101,5.

Давление на нефтяные цены оказывает непростая ситуация с коронавирусом в Китае, который продолжает быстро распространяться в стране. Это угрожает падением китайского спроса на топливо.