Пара доллар-рубль вчера прервала снижение, оттолкнувшись от зоны минимумов декабря и к концу дня вернувшись к отметке 73,5 руб.

В первой половине дня курс доллара инерционно тяготел к снижению, приближаясь к диапазону локальных минимумов 71-72 руб. Тем не менее, уже начиная с середины дня доллар приступил к компенсации утренних потерь. Отскок курса доллара, по нашим оценкам, связан с завершением первой части налогового периода в России, что отражает и некоторое снижение торговой активности, наблюдаемое последние дни. В результате доллар остается заметно перепроданным, что в условиях снижающихся объемов торгов повышает вероятность разворота пары доллар-рубль.

Заметим, что на мировом валютном рынке индекс DXY, отражающий позиции американской валюты к 6 мировым валютам, продолжил свой уверенный рост, перевалив за отметку 102 пункта, приблизившись к максимумам 2020 года. Валюты ЕМ также преимущественно дешевели. Поддержку доллару оказала неплохая статистика по заказам длительного пользования, а также снижение глобального аппетита к риску.

Мы полагаем, что сегодня курс доллара к рублю может продемонстрировать боковое движение в диапазоне 72,5-74,5 руб. Техническая картина дает сигнал к отскоку американской валюты, однако 28 апреля будет уплачиваться налог на прибыль предприятиями, что может сдержать доллар от заметного укрепления.